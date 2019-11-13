«Волна»: производство современное и бережливое

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжает наращивать объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор». До конца текущего года предприятие планирует выпустить 550 тысяч квадратных метров панелей данной марки – почти в два раза больше, чем в 2018-м.

– В 2020 году мы планируем увеличить выпуск листов «Виколор» на 36% к уровню 2019-го за счет участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», – отметил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна». – Ежегодно комбинат увеличивает объемы продаж в России: так, в 2018-м реализовано продукции на 20% больше, чем в 2017-м, прогнозируемый рост до конца 2019-го – 30%. Мы выпускаем более 40 видов изделий, в ассортименте – вся линейка фасадной продукции. Кроме того, в текущем году начато производство сайдинга – теперь мы можем предложить клиентам полный комплект материалов для малоэтажного строительства – от отделки цоколя до крыши. География продаж наших изделий широка и разнообразна: это и Сибирский, и Дальневосточный, и Уральский федеральные округа, и западная часть страны – в частности, Московская область. Участок нанесения покрытий комбината загружен на 100%: если до июля текущего года мы работали в две смены, то сейчас перешли на круглосуточный режим. Приобретена дополнительная грунтовочная машина – благодаря ее эксплуатации окрашивание продукции ведется одновременно на двух линиях, «Фойт» и «Финиш», которые ранее эксплуатировались поочередно. Выпускать качественные конкурентоспособные стройматериалы комбинату помогает надежное технологическое оборудование. Ежегодно мы вкладываем значительные средства в проведение ремонтов и техническое обслуживание механизмов. Также на предприятии планомерно реализуются инвестиционные проекты. К примеру, в 2019 году на модернизацию «Волны» холдинговая компания «Сибирский цемент» направила в целом 46,5 млн рублей, на ремонты и техническое обслуживание оборудования – 27,7 млн. Комбинат продолжает стабильную работу и не собирается останавливаться на достигнутом.

Министр экономики края Егор Васильев вручил дипломы сотрудникам комбината, прошедшим обучение в рамках национального проекта по повышению производительности труда.

– Более 150 предприятий края примут участие в нацпроекте до 2024 года, производительность труда за пять лет должна вырасти до 5,7%, – подчеркнул Егор Васильев. – По условиям участия в программе выручка компаний должна составлять более 400 млн рублей. О чем это говорит? Во-первых, это означает, что в Красноярском крае достаточно компаний, соответствующих перечисленным критериям, это наша опора, и ее необходимо укреплять. Во-вторых, это свидетельство высокого промышленного уровня компаний, когда речь идет уже о передовом порядке организации производства. Планы по развитию комбината «Волна» – яркий тому пример.

В рамках национального проекта сотрудники комбината прошли обучение в Москве по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» и программе «Акселератор экспортного роста» Школы экспорта АО «Российский экспортный центр».

– В августе мы подписали соглашение о вступлении в АНО «Федеральный центр компетенций», сотрудничество с которым подразумевает обучение персонала культуре высокой производительности труда, – отметил Яков Яланский. – Под руководством экспертов ФЦК на предприятии создана рабочая группа, ее цель – выявить и устранить все виды потерь, влияющих на эффективность, в частности, нерациональное расходование времени, сырья и других ресурсов. Экспериментальной площадкой по внедрению технологии бережливого производства выбрана линия по выпуску фасадных листов «Виколор». Ожидается, что благодаря проекту в 2020 году предприятие сможет увеличить объем выпуска продукции до 750 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, комбинат «Волна» принял участие в программе агентства труда и занятости населения Красноярского края по возмещению затрат работодателей на оплату опережающего обучения работников в целях повышения производительности труда.

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