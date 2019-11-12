«Ее больше нет»: ушла из жизни танцовщица, жена Валерия Терешкина

Сегодня, 12 ноября, в возрасте 55 лет ушла из жизни Ольга Сергеева. Кто-то знает ее, как талантливого арт-директора труппы «Свободный балет Валерия Терешкина». Для кого-то она – любимая женщина и спутница жизни известного хореографа. Вместе они стояли у истоков коллектива, о котором сегодня знают во всем мире. Они создали новый танцевальный бренд Красноярска и покоряли с ним Европу, Америку, Китай и всю Россию.

И вот теперь Ольги Геннадьевны не стало. Трагическая новость появилась днем в официальной группе коллектива в социальной сети: «Ушёл из жизни человек, который обладал столькими качествами, что всё и не перечислишь. Как женщина, как руководитель, как коллега, как друг- это огромная утрата. Вы навсегда в наших сердцах. На протяжении многих лет она боролась с онкологией. Она стойко всё выдерживала. К сожалению, эта болезнь не щадит никого. О дате и месте прощания сообщим позже. А сегодняшний концерт, который пройдёт в г.Канск мы посвящаем в память об этом светлом человеке».

Талантливая артистка и арт-директор. Фото: «Свободный балет Валерия Терешкина»

«К Валерию я обращаюсь на вы»

Когда-то, много лет назад, «Комсомольской правде»-Красноярск удалось пообщаться с Ольгой Геннадьевной. Говорили о том, как начались и развивались отношения с Валерием Борисовичем, какие случаи происходили во время гастролей и о многом другом.

- Я была 18-летней студенткой факультета иностранных языков, а Валерий Борисович – старшим преподавателем кафедры гимнастики, - рассказывала тогда Ольга. – На своего будущего мужа я смотрела с обожанием, он был для меня мэтром. Мне и в голову не приходило представлять его рядом с собой в качестве супруга! Целых три года это было официальное общение между студенткой и преподавателем. Времени присмотреться другу к другу было предостаточно. Так что первое признание в любви на центральной площади города Назарово возле гостиницы «Заря» не стало такой уж неожиданностью...

Полностью вы можете прочитать интервью Ольги Сергеевой на сайте kp.ru.

"Комсомольская правда"-Красноярск выражает соболезнования родным и близким Ольги Геннадьевны Сергеевой.

Бал у Терешкиных, 2015 год. Фото: Константин Домбровский

На гастролях в Японии. Фото: Фото: «Свободный балет Валерия Терешкина»

На репетиции. Фото: Константин Домбровский