Москва предупредила сибиряков о наступающих аномальных морозах

Гидрометцентр России предупредил, что сибиряков ожидают сильные морозы. Сказать точнее – аномальные для ноября. Для тех регионов, которые расположены к востоку от Уральских гор, среднесуточная температура будет ниже климатической кормы на 10 градусов.

Резкое похолодание и приход настоящей зимы жители Красноярского края почувствую на себе уже через пару дней. В центральных и южных районах края, в краевом центре 15 и 16 ноября столбик термометра ночью опустится до -25 градусов, днем – до -18, -20.

Особенно сильными будут морозы в Эвенкии, в Туре по ночам будет доходить до -38. Местами – до -45 градусов ниже нуля.

В Норильске самыми морозными будут 13 и 14 ноября, там ночные температуры до -35. Зато на побережье Карского моря, в самом северном населенном пункте края – в Диксоне, не более 21 градуса мороза.

В соседних регионах: в Хакасии морозы будут щадящими: в столице городе Абакане 16 и 17 ноября максимально низкая температура прогнозируется на отметке -23,-24 градуса. В Туве в эти же дни – до -24, -25 градусов ниже нуля.