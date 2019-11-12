2019-11-12T12:25:35+03:00
Общество

Москва предупредила сибиряков о наступающих аномальных морозах

Через два дня температура воздуха опустится до -25 в Красноярске и -45 в Эвенкии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Москва предупредила сибиряков о наступающих аномальных морозахМосква предупредила сибиряков о наступающих аномальных морозахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Гидрометцентр России предупредил, что сибиряков ожидают сильные морозы. Сказать точнее – аномальные для ноября. Для тех регионов, которые расположены к востоку от Уральских гор, среднесуточная температура будет ниже климатической кормы на 10 градусов.

Резкое похолодание и приход настоящей зимы жители Красноярского края почувствую на себе уже через пару дней. В центральных и южных районах края, в краевом центре 15 и 16 ноября столбик термометра ночью опустится до -25 градусов, днем – до -18, -20.

Особенно сильными будут морозы в Эвенкии, в Туре по ночам будет доходить до -38. Местами – до -45 градусов ниже нуля.

В Норильске самыми морозными будут 13 и 14 ноября, там ночные температуры до -35. Зато на побережье Карского моря, в самом северном населенном пункте края – в Диксоне, не более 21 градуса мороза.

В соседних регионах: в Хакасии морозы будут щадящими: в столице городе Абакане 16 и 17 ноября максимально низкая температура прогнозируется на отметке -23,-24 градуса. В Туве в эти же дни – до -24, -25 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Красноярской девочке с онкологией нашли лекарство – везут из ветеринарной клиники Магнитогорска
До 5 лет лишения свободы: в Красноярском крае пьяный водитель взял у друга машину съездить в магазин
Больше доходов, чем расходов: бюджет Красноярского края оказался бездефицитным
В Красноярском крае муж на речной барже убил бывшую жену
ДТП в Красноярском крае: УАЗ врезался в рейсовый автобус
В Красноярске меняют схему движения на нескольких сложных перекрестках
Старшую вывел, а младшую не успел. В Красноярском крае в пожаре погибла 4-летняя девочка
Красноярцы могут встретиться с новыми «Ангелами Чарли» на день раньше официальной премьеры!
Заперли на сутки в холодной машине: красноярка просит помочь ей вызволить щенка
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Сибиряк сделал потрясающий этнокавер на песню Linkin Park - Numb
В Красноярске в Дню Победы установят новую бронзовую скульптуру победителей
В Хакасии приставы заставили Пенсионный фонд исполнить решение суда