Красноярские поисковики-волонтеры будут тренировать навыки оказания первой медицинской помощи на новом тренажере

Работу, которую много лет делают волонтеры движения «Поиск пропавших детей –Красноярск», сложно переоценить. Днем или ночью, в любую погоду, порой даже на расстояние нескольких сотен километров они едут, чтобы отыскать потерявшихся. На их счету сотни людей, которым они оказали помощь.

Зачастую волонтеры работают в тесной связке со спасателями и полицией. При этом все – на добровольных началах, рассчитывая на помощь неравнодушных граждан и спонсоров. Благодаря этой помощи поисковики приобретали технику, беспилотник, снаряжение, а сейчас создают фонд ГСМ для более оперативного и эффективного реагирования.

А накануне учебный Ресурсный центр «Поиск пропавших детей – Красноярск» в рамках спонсорской помощи получил от компании «Норникель» тренажер по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи.

- На мониторе мы сможем увидеть в реальном режиме правильность выполняемых действий, а на манекене ребенка научиться оказывать первую помощь по одной из 10 программ, - рассказала руководитель организации Оксана Василишина.

Какую ценность представляет собой этот тренажер, волонтеры знают по своему опыту. Порой так не хватает навыков, чтобы определить, в каком состоянии находится пострадавший и можно ли его транспортировать обычным способом или дожидаться приезда медиков на место. А на тренажере можно научиться определять признаки жизнеспособности ребенка, как сделать ему искусственное дыхание и наружный массаж сердца, как оказать помощь при токсическом отеке легких и восстановить дыхание, как остановить кровотечение и многое другое.

Оксана Василишина выразила благодарность «Норникелю» за оказанную помощь и выразила надежду, что сотрудничество компании и волонтеров продолжится в следующем году:

- Спасибо вам от нас и от всех людей, найденных нами!