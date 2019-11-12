Красноярцев приглашают в краевую клиническую больницу проверить функцию легких на специальном аппарате

Во Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких 18 ноября красноярцев приглашают посетить Красноярскую краевую клиническую больницу, чтобы больше узнать об этом опасном заболевании.

Хроническое воспаление в мелких бронхах вызывает воздействие табачного дыма, красителей и строительной пыли, частые респираторные инфекции. Из-за воспаления мелкие бронхи суживаются, и становится трудно дышать. Причиной ХОБЛ является воспаление легочной ткани в ответ на раздражение патогенными газами и частицами. Развитие патологического процесса начинается с изменений состава секрета бронхов. Полностью хроническая обструктивная болезнь легких не излечивается, ее развитие можно только затормозить.

При хронической обструктивной болезни легких у пациентов бывает частый кашель с мокротой, одышка, ощущение нехватки воздуха. Подобные симптомы часто проявляют себя других заболеваниях, поэтому распознать ХОБЛ бывает непросто.

Чрезвычайно важно предупредить прогрессирование болезни, ее осложнения и обострения. Добиться снижения выраженности клинических симптомов, достижение лучшей переносимости физических нагрузок, повышение качества жизни больных.

Из-за воспаления мелкие бронхи суживаются Фото: www.medgorod.ru

Поэтому главная цель профилактического мероприятия в Красноярской клинической больнице - донести до людей о том, как опасно данное заболевание, каковы факторы риска и способы его профилактики и лечения.

- С 9 до 16 часов все желающие смогут бесплатно проверить функцию легких на аппарате ВИТАЛОГРАФ, - рассказали в пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы. - Студенты-волонтеры будут работать в холле первого этажа консультативно-диагностической поликлиники и холле второго этажа главного корпуса краевой клинической больницы.

В 13:00 откроется первая в этом сезоне Школа ХОБЛ. Всех желающих приглашают на четвертый этаж легочно-аллергологического корпуса на кафедру внутренних болезней КрасГМУ. Ведущие иммунологи, пульмонологи, аллергологи края расскажут о том, чем опасна ХОБЛ, почему ее называют болезнью курильщиков, какие методы реабилитации сегодня применяются, какие виды терапии наиболее эффективны, что нового предлагает медицина для отказа от табакокурения и какая профилактика снижает риски ОРВИ и пневмококковой инфекции.

Посетители Школы ХОБЛ смогут лично задать вопросы врачам и получить индивидуальные рекомендации.

Вход свободный.

СПРАВКА КП

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и рак легких являются разрушительными легочными заболеваниями, которые обычно сосуществуют и представляют собой ряд клинических проблем. Хроническая обструктивная болезнь легких - это группа медицинских состояний, которая включает эмфизему и хронический бронхит. Данная проблема относится к числу факторов, повышающих риск развития рака легких. Текущие исследования показали заметное преимущество скрининга рака в популяции ХОБЛ, хотя остаются нерешенные проблемы, включая общую недостаточную диагностику ХОБЛ.

СКАЗАНО

Михаил Ласков, онколог, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук:

«Рак легкого — это не одно заболевание. Это совокупность опухолей, разных с точки зрения гистологической структуры, молекулярного состава, вида, прогрессии. На сегодня существуют разные виды терапии для лечения этого вида злокачественных новообразований: это химио- и таргетная терапия, принцип действия которых - в уничтожении опухолевых клеток, и недавно появившиеся иммуноонкологические препараты, которые усиливают естественную способность иммунной системы бороться с опухолью. Эффективнее всего работает персональная, подобранная исходя из типа опухоли, ее молекулярно-генетической особенности, комбинация разных методов лечения. С таким подходом у пациента есть все шансы не только увеличить продолжительность жизни, но и улучшить ее качество даже на поздних стадиях заболевания. Сегодня пациенты имеют шанс лечиться и при этом жить полноценно. Например, в отдельных группах пациентов каждый третий может прожить 5 и более лет после иммунотерапии».