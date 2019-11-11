«Преумножить, ничего не растеряв!»

14 октября «АльфаСтрахование» закрыла сделку по покупке крупнейшей красноярской компании «Надежда». Компании провели пресс-конференцию, на которой рассказали о планах по совместному развитию.

- Переговоры об этом радостном для нас событии шли очень долго,- поделился Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование». – Первый разговор о возможности объединения у нас состоялся лет 15 назад. И мы рады, что к нам присоединяется сильный региональный игрок с почти 30-летней историей, устойчивыми позициями и в Сибирском федеральном округе, и в Красноярском крае в частности. Одна из важных задач, которую мы ставим перед собой в рамках интеграции двух компаний - это преумножить ценность страхового сервиса для клиентов наших компаний и добиться того, чтобы в результате нашего объединения они получили лучший сервис, лучшие цены, высокое качество продукта».

По его словам, совершение сделки не повлечет изменений для клиентов страховой компании «Надежда». В течение переходного периода «Надежда» будет работать в составе Группы «АльфаСтрахование» с сохранением бренда и уникальной продуктовой линейки.

Месяц назад наша компания отметила 28 лет со дня основания компании. Но современные реалии диктуют новые тренды: современный страховщик должен иметь развернутую инфраструктуру, присутствовать во всех регионах страны, иметь высокотехнологичные сервисы, а для этого нужен определенный ресурс. Поэтому мы вошли в состав группы «АльфаСтрахование». Уверена, что вместе мы сохраним накопленный почти за 30 лет работы на рынке потенциал, и в результате нашего слияния клиенты получат сервис нового уровня. - отметила Маргарита Филиппова, генеральный директор САО «Надежда».

Руководители пообещали, что значительных изменений клиенты страховой компании «Надежда» не ощутят, но также получат доступ к современным страховым решениям «АльфаСтрахование».

- У нас очень близкая философия и подходы к работе, - рассказал Вадим Маслов, вице-президент, руководитель Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование».- Мы, как и компания «Надежда», ставим во главу угла интересы клиента, стараемся обеспечить максимально высокий уровень сервиса и надежности. Поэтому нашим компаниям будет достаточно просто объединиться. Мы рассчитываем, что весь процесс займет около двух лет, при этом весь коллектив и линейка продуктов, которая имелась в компании «Надежда», останутся без изменений, кроме того красноярские клиенты приобретут высокотехнологичный сервис, который есть у «АльфаСтрахование».