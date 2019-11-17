Новая неделя в Красноярске начнется с потепления и закончится морозцем

Резкое потепление в Красноярске снова сменится морозцем. Такой прогноз дают в гидрометцентре.

Итак, сковавшие город (и не только) первые 20-градусные морозы отступили к воскресенью, 17 ноября. И на смену им пришла более комфортная погода. На улице минус 10, без осадков.

А завтра будет еще теплее. В понедельник, 18 ноября, синоптики обещают минус 7, правда, со снегом.

Вторник станет самым «жарким» днем недели. Минус 5, и осадки продолжатся. В среду минус 8, тоже снежно.

Заметно похолодает с четверга: будет уже минус 11. А в пятницу и субботу подморозит до минус 15. Причем к выходным осадки прекратятся.