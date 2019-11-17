2019-11-17T05:53:54+03:00
Общество

Новая неделя в Красноярске начнется с потепления и закончится морозцем

Не расслабляемся – холода еще вернутся!
Ася ЖУКОВА
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Новая неделя в Красноярске начнется с потепления и закончится морозцем.Новая неделя в Красноярске начнется с потепления и закончится морозцем.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Резкое потепление в Красноярске снова сменится морозцем. Такой прогноз дают в гидрометцентре.

Итак, сковавшие город (и не только) первые 20-градусные морозы отступили к воскресенью, 17 ноября. И на смену им пришла более комфортная погода. На улице минус 10, без осадков.

А завтра будет еще теплее. В понедельник, 18 ноября, синоптики обещают минус 7, правда, со снегом.

Вторник станет самым «жарким» днем недели. Минус 5, и осадки продолжатся. В среду минус 8, тоже снежно.

Заметно похолодает с четверга: будет уже минус 11. А в пятницу и субботу подморозит до минус 15. Причем к выходным осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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