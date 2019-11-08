Пять способов добраться из Красноярска в Крым: стоимость, время в пути

Движение пассажирских поездов в Крым через новый мост, построенный через Керченский пролив, начинается 23 декабря. А 8 ноября стартовали продажи билетов. Первым пойдет фирменный поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга – в Севастополь. Вторым поезд из Москвы – в Симферополь. Билеты уже можно приобрести в железнодорожных кассах, в том числе в Красноярске, вскоре будет доступна и продажа онлайн.

Пассажирам обещают новые современные одно- и двухэтажные вагоны, места класса от плацкарта до СВ. Зимой в Крыму для среднестатистического туриста мало интересного. Крым – это море, это фрукты, это солнце, одним словом - лето: с июня по сентябрь.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Между Красноярском и Крымом – почти 4 200 километров. Добраться до него можно разными способами – от самого дешевого до самого быстрого. Рассмотрим каждый.

• Способ №1. Поезд Красноярск - Краснодар (Анапа) + автобус любой город Крыма

Время в пути: 5 суток.

Стоимость: от 6 600 рублей / человека (+ затраты на питание в пути).

• Способ №2. Поезд Красноярск - Москва + самолет Москва - Симферополь

Время в пути: 2,5 суток

Стоимость: 6000 рублей + 1 500 рублей = 7 500 рублей / человека

• Способ №3. Самолет Красноярск – Симферополь

Время в пути: 5 часов.

Стоимость: от 29 395 рублей.

• Способ №4. Автомобиль Красноярск – Симферополь

Расстояние по трассе: 5173 километра.

Время в пути: 55 часов (с учетом остановок время будет увеличиваться).

Затраты: расход топлива 420 литров (стоимость топлива в регионах от 39 до 43 рублей).

• Способ №5 [новый]. Самолет Красноярск – Москва + поезд по Крымскому мосту

Время в пути: 2,5 суток.

Стоимость: 9 000 (полет) + 3 000 (поезд) = 12 000 рублей.

Итак, подводим итоги

Самый экономичный способ, на поезде от начала и до конца, имеет существенный минус - время в пути. Не каждый позволит себе терять полторы недели на путешествие по железной дороге.

Самый дорогой вариант – самолет, он же и самый быстрый. А вот приобрести билеты можно заранее - на самолет за полгода, а на поезд за 120 суток до путешествия.

Комбинированный вариант, который появился с открытием железнодорожной части Крымского моста, по сути, усредненный и по цене и по времени.

Что здесь важно учитывать? Поезда по Крымскому мосту не курсируют как экспрессы, отправление раз в сутки в 23:45 по московскому времени (то есть, надо рассчитывать время прилета в столицу).

И надо учитывать, что вышеприведенные расчеты очень условны. Многое зависит от того, за какое время вы взяли билеты, и в какой сезон собрались на отдых. Но в этом, кстати, и самый главный плюс нового маршрута. Билет на поезд останется даже в самый горячий сезон более-менее неизменным. Полет до Москвы тоже не слишком зависит от сезона. А вот прямые авиарейсы в Крым в горячий сезон взлетают по стоимости в два – четыре раза, доходят до 35 000 – 40 000 в один конец.