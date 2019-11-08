Красноярские энергетики пресекли воровство электричества на 270 млн рублей

Специалисты Красноярского филиала компании «Россети Сибирь» за 9 месяцев нынешнего года пресекли 1469 случаев энерговоровства в крае. Факты безучетного энергопотребления были выявлены в ходе рейдов, которые компания проводит во всех районах края.

В энерговоровстве уличены как юридические, так и физические лица. И если большая часть нарушений со стороны предпринимателей приходится на Красноярск и его пригороды, то среди частных потребителей – в западных районах (Ужурском, Шарыповском, Назаровском и других).

По выявленным нарушениям энергетики составили акты о безучетном потреблении в объеме почти 60 млн кВт*ч, что в денежном выражении составляет 273,5 млн рублей. При этом размер хищений сократился в сравнении с тем же периодом 2018 года. Это стало итогом планомерной работы Красноярского филиала по пресечению энерговоровства, а также программы компании «Россети Сибирь» по установке «умных счетчиков».

По всем выявленным случаям составлены акты неучтенного потребления. Информация передается в сбытовую компанию и правоохранительные органы для взыскания стоимости незаконно полученных услуг.

Основные виды хищения электроэнергии связаны с вмешательством в работу приборов учета. Недобросовестные предприниматели устанавливают так называемые «хитрушки» – встроенные в счетчики устройства для искажения реального расхода электроэнергии, а также подключают токоприемники до прибора учета, тогда расход электроэнергии просто не фиксируется. Однако все эти «экономичные» уловки опытные инспекторы видят сразу, и отвечать нарушителям приходится рублем: часто суммы штрафов в разы превосходят стоимость реально потребленного электричества.

‍ Самый яркий случай энерговоровства зафиксирован в Березовском районе. Еще осенью у местной предпринимательницы был обнаружен факт самовольного демонтажа трансформатора напряжения. Тогда для владелицы помещения это закончилось составлением акта и перерасчетом с начислением дополнительных 922 тыс. рублей. Нерадивый потребитель оплатил эту сумму, однако позднее решил компенсировать понесенные дополнительные расходы вновь за счет энергетиков и установил в прибор учета дополнительные устройства, искажающие данные о реальном расходе электроэнергии. Однако специалисты филиала в ходе рейда в нынешнем году выявили и эти нарушения. И теперь предпринимательнице произведен перерасчет на сумму в несколько раз больше – почти 3 млн рублей.

Специалисты предупреждают: энерговоровство создает риск пожаров, электрических травм, а также больших отключений. Причем пострадать тут могут абсолютно невиновные добросовестные плательщики. Кроме того, неоплата электричества ставит под угрозу исполнение инвестиционной и ремонтной программ Красноярского филиала.

Напомним, в Россети Сибирь работает горячая линия, по которой можно бесплатно и конфиденциально сообщить о фактах хищения электроэнергии: 8-800-1000-380.