Наркотики и книги Гитлера. В Красноярске суд дал 13 лет контрабандисту, ввозившему оружие из Украины

Жителя Красноярска Максима Лукьянова суд приговорил к 13 годам лишения свободы, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке ФСБ. Дома у Лукьянова силовики (ФСБ и полиция) в начале апреля этого года нашли 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, макеты, основные части и комплектующие огнестрельного оружия. Все оружие контрабандой поступало ему из Украины. Затем он его переделывал и продавал в Красноярском крае. Но оружие - далеко не все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742576" frameborder="0"></iframe> Задержали контрабандиста. Красноярск.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В квартире, где он проживал, обнаружена лаборатория по культивированию наркотиков растительного происхождения, изъято 110 кустов и 1 килограмм переработанного наркосырья, - рассказала официальный представитель УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева. - Кроме того, у Лукьянова хранилась экстремистская литература, в том числе книги Гитлера «Майн Кампф», «Вторая книга».

На допросах Лукьянов не отрицал: да, контрабандист, и все, что найдено в квартире, - его. В отношении преступника были возбуждены сразу два уголовных дела - возбуждены два уголовных дела: по ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда огнестрельного оружия) по ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Итог - колония строгого режима.