2019-11-08T07:45:12+03:00
Общество

На выходных в Красноярске ударят зимние морозы и пойдет снег

После теплой субботы - холодное воскресенье
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В ночь на воскресенье ожидается резкое похолоданиеВ ночь на воскресенье ожидается резкое похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Медленно, но верно осень отступает, а зима приближается. На этих выходных в Красноярске ожидается резкое похолодание. После сравнительно теплой субботы в город придут зимние морозы, сообщают метеорологи Гидрометцентра.

Итак, в субботу, 9 ноября, в Красноярске столбики термометров поднимутся до плюсовых температур. Ожидается мокрый снег, днем до плюс 3 градусов. Переломной станет ночь воскресенья - резко похолодает до минус 17 градусов. В воскресенье в течение дня мороз сохранится. По прогнозам синоптиков, днем 10 ноября ожидается до минус 10-13 градусов. И снег. На этом морозы не сдадутся и еще поднажмут: в ночь на понедельник ожидается до минус 20 градусов.

Особенно аккуратными следует быть водителям - на дорогах гололедица. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию при движении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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