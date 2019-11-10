«С гвоздями и без миллиардов»: в Красноярске издали книгу про старейший деревянный храм

«За годы вокруг нашего храма накопилось много информационного мусора. Про казака и дощечку, про подземные ходы и трехсотлетний возраст, про отсутствие гвоздей и миллиарды казенных рублей вложенных как в строительство два века назад, так и в недавние противоаварийные работы. Пришло время правды», - написал на свой страничке в социальных сетях настоятель храма Параскевы Пятницы в Барабаново отец Алексей Язев.

«Время правды» настало потому, что в Красноярске издана первая книга о Барабановской церкви. В ней - история храма в маленьком сибирском селе, от решения о его создании (1852 год) до решения о закрытии (1935 год). Максимально полная и честная, изложенная профессиональным историком. Автор книги - кандидат исторических наук, доцент Сибирского государственного университета науки и технологии им. академика М.Ф. Решетнева Елена Шушканова, она, кстати, а втор книги об истории Архиерейского дома.

Тираж книги о церкви в Барабаново очень маленький, всего 150 экземпляров. И чтобы покрыть расходы, а это около 30 тысяч рублей, решили продать 10 книг по 3000 рублей за каждую. По сути, это пожертвование на издание книги, поскольку остальные 140 экземпляров будут бесплатно переданы в государственные и приходские библиотеки. К слову, 10 книг разобрали очень быстро.

Вот, например, как рассказывается в книге том, как более ста лет назад жило сельское духовенство. Кстати, дом священника в Барабаново (он сгорел в 50-е годы XX века) стоял на месте нынешнего клуба.

«Дом для настоятеля барабановского прихода был скромный. В клировых ведомостях за 1900 г. писалось, что дом священника «весьма неудобен, ветхий, холодный». При этом каких-то существенных реконструкций по улучшению жилища настоятеля не производилось годами, т.к. в 1914 г. клировые ведомости сообщали о состоянии церковных домов в селе Барабановском то же самое: «пришли в ветхость, холодные, тесные и нуждаются в обязательной перестройке». Что касается диаконов и псаломщиков, то они продолжали жить на съёмных квартирах. Стоило такое жильё в Барабаново на 1900 г. 2 руб. 50 коп. за месяц. И эти деньги выплачивали сами прихожане».