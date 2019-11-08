Православная афиша Красноярска на ноябрь 2019

В Красноярский край привезли частицу Ризы Пресвятой Богородицы 0+

13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибыла частица Ризы Пресвятой Богородицы.

Где и когда можно приложиться к святыне?

Красноярская епархия (13 октября — 9 ноября):

— Успенский мужской монастырь г. Красноярска (ул. Лесная, 55а) — 7–9 ноября.

Енисейская епархия (10 ноября — 23 ноября);

— Богоявленский кафедральный собор г. Енисейска — 10–16 ноября;

— Крестовоздвиженский кафедральный собор г. Лесосибирска — 17–23 ноября;

Канская епархия (24 ноября — 7 декабря);

— Покровский храм пос. Решеты Иланского района — 24 ноября;

— Михаило-Архангельский храм пос. Нижний Ингаш — 25 ноября;

— Александро-Невский храм г. Иланский — 26 ноября;

— Свято-Троицкий кафедральный собор г. Канска — 27–30 ноября;

— Храм апостола Иоанна Богослова г. Заозерный — 1 декабря;

— Никольский храм с. Агинское — 2 декабря;

— Преображенский храм г. Уяр — 3 декабря;

— Храм преподобного Сергия Радонежского г. Бородино — 4–5 декабря;

— Собор преподобного Серафима Саровского г. Зеленогорска — 6–7 декабря.

Минусинская епархия (8 декабря — 22 декабря);

— Спасский кафедральный собор г. Минусинска — 8–14 декабря;

— Петропавловский храм пос. Шушенское — 15–17 декабря;

— Свято-Духов храм пос. Курагино — 18–19 декабря;

— Вознесенский женский монастырь с. Кочергино Курагинского района — 19–20 декабря;

— Храм преподобной Евдокии Московской с. Сизой Шушенского района — 21–22 декабря.

Выходные с Библией в Академгородке 16+

Расписание на ноябрь

9 ноября – «Бегство Иакова» (Бытие, 28 глава);

16 ноября – «Иаков в доме Лавана» (Бытие, 29 глава);

23 ноября – «Богатство Иакова и зависть Лавана» (Бытие, 30 глава);

30 ноября – «Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина» (Бытие, 31 глава).

Встречи проводит иерей Василий Вершинский, штатный священник храма Новомучеников и Исповедников Российских

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской

ул. Академгородок, 50г

Начало всех лекций в 16.00

Вход свободный.

Культурно-исторический центр «Успенский»

20 ноября, 18.00-19.00

«Музыкальная среда»

Творческая встреча-концерт Красноярского муниципального хорового ансамбля солистов «Тебе Поемъ». В программе концерта романсы русских композиторов.

23 ноября, 10.00-19.00

«День матери»

В программе мероприятия:

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (изготовление сувенира «Браслет для мамы»; шерстяная живопись по ткани «Букет для мамы»; роспись сувенирных пряников «Угощение для мамы»);

- мастер-классы по народной художественной культуре для детей и родителей (народные песни, игры, хороводы);

- мастер-классы по изготовлению объемной поделки из бумаги и картона «Для любимой мамочки»;

- мастер-классы по росписи бумажных открыток «Поздравление для мамы»;

- интерактивная локация «Рисуем для мамы»;

- выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества;

- интерактивная творческая локация для детей и родителей «Песни и стихотворения для мамы»;

- книжная выставка «Свет материнской любви».

23 ноября, 12.00-12.50

Кинолекторий «Роль матери в Православии»

Лекция с показом документального фильма «Пресвятая Богородица. Царица небесная. Богоматерь Владимирская».

Лектор: иерей Валерий Шпенглер, штатный священник Свято-Никольского храма.

23 ноября, 13.00-14.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра «Любовью материнской мир прекрасен».

26 ноября, 12.00-13.00

Лекция-беседа из цикла «Азбука веры»

Ее проведет штатный священник храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Виктор Теплицкий.

До 30 ноября, ежедневно, 10.00-17.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (по предварительной записи)

До 30 ноября, ежедневно, 10.00-19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря»

Лекция-беседа, кинолекторий «Сибирская Лавра» с посещением монастырского комплекса, Культурно-исторического центра.

КИЦ «Успенский»

ул. Лесная 55а

Вход свободный.

Архиерейский дом. Экскурсии для любого возраста

Одному из самых красивых исторических зданий Красноярска 120 лет, в 2015 году оно полностью отреставрировано. Здесь находятся храм Иоанна Предтечи с колокольней, епархиальная канцелярия, трапезная, пресс-служба, библиотека, кабинеты для занятий.

Все это можно посмотреть на экскурсии.

Есть три варианта экскурсии:

• «История Архиерейского дома и храма Иоанна Предтечи». Через историю Архиерейского дома показана история России – с освоения Сибири в XVII веке, образования епархии в XIX, период деревянного здания, строительство и модернизация каменного, советский период – лечебные учреждения, разруха и запустение в 90-х, возрождение Дома

• «Православное христианство: наглядно и понятно». Базовые, но очень простые основы православного вероучения через понятные образы и примеры, Бог – Творец этого мира, как художник рисует картину, икона – как телефон, средство связи, поэтому христиане молятся не иконе, а перед иконой. Устройство храма, правила поведения.

• «Праздники и традиции православного стола» (с возможностью трапезы). Рождество. Пасха. Троица. Покров. Смысл праздника, украшения храма, традиционные угощения.

Также возможны игровые формы: викторина, квест, мастер-класс.

Предварительная запись 8 904 892 55 33, Светлана.

Воскресная школа для взрослых 18+

Настоятель храма отец Николай Ши-кэ-мин дал благословение на начало нового дела. А катехизаторский отдел епархии объявил, что студенты, не пропускающие занятия и пожелавшие сдать в конце курса экзамены, смогут получить сертификат катехизатора и приобрести церковную профессию - в случае положительных оценок.

Школа трёхгодичная. Занятия ведет отец Дмитрий Нефедьев. Занятия - два раза в неделю: по воскресеньям и средам с 19.00 до 21.00.

Телефон для записи: 2966167.

Храм Иоанна Предтечи

Паломничество

Новый маршрут: «В земле сибирской просиявшие» 6+

Настало время познакомиться с жителями местных земель, а теперь Царствия Небесного.

Пять храмов: Иоанно-Предтеченский, Троицкий с часовней, Даниила Ачинского, Благовещенский.

Пять святых угодников: Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, Иннокентий Иркутский, Даниил Ачинский, Феодор Томский.

9 ноября в 11 часов.

Запись по телефонам: 8 950 993 06 52 (Надежда) и 8 904 892 55 33 (Светлана).

Продолжительность поездки 3 часа, пожертвование 500 руб.

Выставка

Иван Старушкин. «Три секунды полета» 0+

В экспозиции будут представлены более пятидесяти работ, сохраненных и предоставленных «Касьяновскому дому» сыном художника Андреем Старушкиным.

Иван Семенович Старушкин родился в 1935 году, с 1971 года жил и трудился в Красноярске, с 1984 г. –– в Абакане. Автор работ по дереву, графических серий.

«Касьяновский дом»

пр. Мира, 43

До 4 декабря

Вход свободный.