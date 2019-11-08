Православная афиша Красноярска на ноябрь 2019
В Красноярский край привезли частицу Ризы Пресвятой Богородицы 0+
13 октября из монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины (Ливенская епархия, с. Никольское Должанского района Орловской области) в Красноярск прибыла частица Ризы Пресвятой Богородицы.
Где и когда можно приложиться к святыне?
Красноярская епархия (13 октября — 9 ноября):
— Успенский мужской монастырь г. Красноярска (ул. Лесная, 55а) — 7–9 ноября.
Енисейская епархия (10 ноября — 23 ноября);
— Богоявленский кафедральный собор г. Енисейска — 10–16 ноября;
— Крестовоздвиженский кафедральный собор г. Лесосибирска — 17–23 ноября;
Канская епархия (24 ноября — 7 декабря);
— Покровский храм пос. Решеты Иланского района — 24 ноября;
— Михаило-Архангельский храм пос. Нижний Ингаш — 25 ноября;
— Александро-Невский храм г. Иланский — 26 ноября;
— Свято-Троицкий кафедральный собор г. Канска — 27–30 ноября;
— Храм апостола Иоанна Богослова г. Заозерный — 1 декабря;
— Никольский храм с. Агинское — 2 декабря;
— Преображенский храм г. Уяр — 3 декабря;
— Храм преподобного Сергия Радонежского г. Бородино — 4–5 декабря;
— Собор преподобного Серафима Саровского г. Зеленогорска — 6–7 декабря.
Минусинская епархия (8 декабря — 22 декабря);
— Спасский кафедральный собор г. Минусинска — 8–14 декабря;
— Петропавловский храм пос. Шушенское — 15–17 декабря;
— Свято-Духов храм пос. Курагино — 18–19 декабря;
— Вознесенский женский монастырь с. Кочергино Курагинского района — 19–20 декабря;
— Храм преподобной Евдокии Московской с. Сизой Шушенского района — 21–22 декабря.
Выходные с Библией в Академгородке 16+
Расписание на ноябрь
9 ноября – «Бегство Иакова» (Бытие, 28 глава);
16 ноября – «Иаков в доме Лавана» (Бытие, 29 глава);
23 ноября – «Богатство Иакова и зависть Лавана» (Бытие, 30 глава);
30 ноября – «Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина» (Бытие, 31 глава).
Встречи проводит иерей Василий Вершинский, штатный священник храма Новомучеников и Исповедников Российских
Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской
ул. Академгородок, 50г
Начало всех лекций в 16.00
Вход свободный.
Культурно-исторический центр «Успенский»
20 ноября, 18.00-19.00
«Музыкальная среда»
Творческая встреча-концерт Красноярского муниципального хорового ансамбля солистов «Тебе Поемъ». В программе концерта романсы русских композиторов.
23 ноября, 10.00-19.00
«День матери»
В программе мероприятия:
- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (изготовление сувенира «Браслет для мамы»; шерстяная живопись по ткани «Букет для мамы»; роспись сувенирных пряников «Угощение для мамы»);
- мастер-классы по народной художественной культуре для детей и родителей (народные песни, игры, хороводы);
- мастер-классы по изготовлению объемной поделки из бумаги и картона «Для любимой мамочки»;
- мастер-классы по росписи бумажных открыток «Поздравление для мамы»;
- интерактивная локация «Рисуем для мамы»;
- выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества;
- интерактивная творческая локация для детей и родителей «Песни и стихотворения для мамы»;
- книжная выставка «Свет материнской любви».
23 ноября, 12.00-12.50
Кинолекторий «Роль матери в Православии»
Лекция с показом документального фильма «Пресвятая Богородица. Царица небесная. Богоматерь Владимирская».
Лектор: иерей Валерий Шпенглер, штатный священник Свято-Никольского храма.
23 ноября, 13.00-14.00
Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра «Любовью материнской мир прекрасен».
26 ноября, 12.00-13.00
Лекция-беседа из цикла «Азбука веры»
Ее проведет штатный священник храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Виктор Теплицкий.
До 30 ноября, ежедневно, 10.00-17.00
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (по предварительной записи)
До 30 ноября, ежедневно, 10.00-19.00
Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря»
Лекция-беседа, кинолекторий «Сибирская Лавра» с посещением монастырского комплекса, Культурно-исторического центра.
КИЦ «Успенский»
ул. Лесная 55а
Вход свободный.
Архиерейский дом. Экскурсии для любого возраста
Одному из самых красивых исторических зданий Красноярска 120 лет, в 2015 году оно полностью отреставрировано. Здесь находятся храм Иоанна Предтечи с колокольней, епархиальная канцелярия, трапезная, пресс-служба, библиотека, кабинеты для занятий.
Все это можно посмотреть на экскурсии.
Есть три варианта экскурсии:
• «История Архиерейского дома и храма Иоанна Предтечи». Через историю Архиерейского дома показана история России – с освоения Сибири в XVII веке, образования епархии в XIX, период деревянного здания, строительство и модернизация каменного, советский период – лечебные учреждения, разруха и запустение в 90-х, возрождение Дома
• «Православное христианство: наглядно и понятно». Базовые, но очень простые основы православного вероучения через понятные образы и примеры, Бог – Творец этого мира, как художник рисует картину, икона – как телефон, средство связи, поэтому христиане молятся не иконе, а перед иконой. Устройство храма, правила поведения.
• «Праздники и традиции православного стола» (с возможностью трапезы). Рождество. Пасха. Троица. Покров. Смысл праздника, украшения храма, традиционные угощения.
Также возможны игровые формы: викторина, квест, мастер-класс.
Предварительная запись 8 904 892 55 33, Светлана.
Воскресная школа для взрослых 18+
Настоятель храма отец Николай Ши-кэ-мин дал благословение на начало нового дела. А катехизаторский отдел епархии объявил, что студенты, не пропускающие занятия и пожелавшие сдать в конце курса экзамены, смогут получить сертификат катехизатора и приобрести церковную профессию - в случае положительных оценок.
Школа трёхгодичная. Занятия ведет отец Дмитрий Нефедьев. Занятия - два раза в неделю: по воскресеньям и средам с 19.00 до 21.00.
Телефон для записи: 2966167.
Храм Иоанна Предтечи
Паломничество
Новый маршрут: «В земле сибирской просиявшие» 6+
Настало время познакомиться с жителями местных земель, а теперь Царствия Небесного.
Пять храмов: Иоанно-Предтеченский, Троицкий с часовней, Даниила Ачинского, Благовещенский.
Пять святых угодников: Василий Мангазейский, Симеон Верхотурский, Иннокентий Иркутский, Даниил Ачинский, Феодор Томский.
9 ноября в 11 часов.
Запись по телефонам: 8 950 993 06 52 (Надежда) и 8 904 892 55 33 (Светлана).
Продолжительность поездки 3 часа, пожертвование 500 руб.
Выставка
Иван Старушкин. «Три секунды полета» 0+
В экспозиции будут представлены более пятидесяти работ, сохраненных и предоставленных «Касьяновскому дому» сыном художника Андреем Старушкиным.
Иван Семенович Старушкин родился в 1935 году, с 1971 года жил и трудился в Красноярске, с 1984 г. –– в Абакане. Автор работ по дереву, графических серий.
«Касьяновский дом»
пр. Мира, 43
До 4 декабря
Вход свободный.
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