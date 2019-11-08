Владыка Никанор: «Хочется, чтобы Минусинск как и прежде, засиял красотой, созданной нашими предками»

- Владыка, летом этого года создан оргкомитет по подготовке к юбилею Минусинска. Будет ли Вы принимать участие, и что будет сделано для православия?

- Я включен в состав оргкомитета, прошло два заседания, на которых, помимо технических моментов, определяется, какие объекты будут реставрироваться, в каком объеме. Это имеет большое принципиальное значение. От Минусинской епархии заявлено два объекта религиозного назначения, это Вознесенский собор, построенный в 1908 — 1911 годах, который, к сожалению, сейчас находится в плачевном состоянии и Спасский кафедральный собор Минусинска, также предполагается разместить Духовно-просветительский центр Минусинской епархии в здании бывшей типографии.

- Епархия сама определяла эти объекты?

- Мы направили письмо губернатору краю Александру Уссу, и просили его включить именно эти объекты, мы немного больше подавали, но Сретенский храм на старом кладбище в список не вошел.

- Что пригодится вам из опыта реставрации Енисейска, и как Вы оцениваете тот результат, который получился?

- Я был переведен в Енисейск и назначен наместником Спасского монастыря в 2008 году, в самом начале реставрации. Храмы находились в плачевном состоянии. В Богоявленском соборе осталась только часть трапезной и колокольня, остатки стен Троицкого собора были подперты бревнами, чтобы они не развалились окончательно. А сейчас, после колоссальной проделанной работы, все это выглядит совсем по-другому, радует глаз, сейчас каждый видит духовное богатство города. Неслучайно владыка Пантелеимон назвал Енисейск Сибирским Иерусалимом. Но в Енисейске программа реставрации была рассчитана на 10 лет, она больше по объему, чем в Минусинске. К тому же там было федеральное финансирование и краевое. Сейчас другие условия. Но енисейский опыт важен тем, что позволяет учесть какие-то недочеты. Надеюсь, все получится, и Минусинск вновь засияет той красотой и мощью, которая была заложена здесь нашими предками. Хочется, чтобы их наследие радовало глаз, и не нужно было стыдливо отводить взгляд от руин. Опыт Енисейска важен не только для Минусинска, потом будет 400-летие Красноярска, и край нарабатывает практику восстановления, реставрации причем, своими силами! Например, уникальный иконостас Спасского монастыря был восстановлен практическим из кучи дров. Я, когда пришел, увидел штабеля старых досок. Потребовалось много сил, чтобы привести его в то великолепное состояние, в котором он сейчас находится. Мы работали с четырьмя губернаторами! Начинали с Хлопониным, продолжили с Кузнецом и Толоконским, а заканчивали реставрацию с Александром Уссом. И сейчас восстановленный иконостас – великолепный пример старинного сибирского искусства, таких в Сибири всего два: в Иркутске и теперь в Енисейске. Надеюсь, и Минусинск к юбилею города изменится так же сильно.

Фото: Александр ХЛАМОВ

- Спасский собор – сердце Минусинска, он действующий и в довольно неплохом состоянии. Что там, по-вашему, нужно сделать?

- Он закрывался на непродолжительное время и, действительно, сохранился неплохо. Есть фотографии, по которым мы можем сравнить, каким он был и как выглядит сейчас. Мы следим за его состоянием, но нужны ремонт крыши, фасада, другие косметические работы. Кстати, здесь когда-то были золотые купола и золотые кресты, кованая ограда. Сейчас идет подготовка к разработке научно проектной документации надеемся, что все наши пожелания будут учтены.

- Енисейск всегда славился колоколами, были в этом городе и уникальные. Удалось ли во время реставрации вернуть городу голос и будет ли он у Минусинска?

- Колокола были заказаны в лучших мастерских России, причем, для всех соборов Енисейска, и практически идентичны тем, которые были раньше. У Енисейска появился свой голос, прекрасный! На всех храмах есть колокола. Надеюсь, в Минусинске это тоже будет. Объем реставрационных работ пока определяется.

- Вас, с таким опытом участия в реставрационных работах, после Енисейска и Минусинска снова отправят куда-нибудь готовиться к юбилею?

- Я монах, давал обеты послушания, благословением Священного Синода и Святейшего Патриарха мне определено возглавить Минусинскую епархию и здесь очень много нужно сделать для возрождения Православия. Пока Господь дает силы, я буду трудиться на Минусинской земле.

- В последних числах прошлого года, 28 декабря, произошло очень значимое событие для верующих юга Красноярского края: восстановлена Минусинская епархия. Получается, вы - первый епископ Минусинской епархии?

- Не совсем так. Перед революцией 1917 года были попытки создать Минусинскую епархию. В «Енисейских епархиальных ведомостях» можно найти упоминание о том, что уже подбирали здание для архиерея. После революции епископом Минусинским и Усинским был владыка Димитрий Вологодский, мученик, исповедник, которого чтят минусинцы, приходят на его могилу. Архиепископ Димитрий очень многое сделал для Церкви и ее сохранения в 20-30-е годы прошлого столетия. Несколько раз был арестован, прошел ссылку и тюрьмы, а в 1937 году был замучен, убит. Знаю, что собирались документы для его канонизации. Как только выясним, где они и в каком состоянии — обязательно продолжим работу по прославлению святителя Димитрия. Я после него стал вторым епископом, почти через сто лет.

- Как вам Минусинск? Понравился город?

- Это для меня родная земля, я 10 лет был настоятелем храма Святой Евдокии в деревне Сизая. Священников знаю, территорию тоже, знаком со многими прихожанами.

- После назначения вы успели побывать во всех храмах?

- Практически во всех. Встречаюсь с прихожанами, вместе определяем, что нужно сделать. Объем работы, конечно, большой, многое предстоит восстановить и создать не только в Минусинске. Во многих районах епархии нужны и новые храмы, и священники, нужно развивать общины, чтобы они были активные, живые, чтобы люди видели возрождение православия. Православие – это не только прийти в храм и поставить свечку, это проповедь Христа. По всей территории епархии нужна большая миссионерская работа, чтобы человек приходил в храм и находил ответы на все свои вопросы.

Когда мое поколение пришло в Церковь, мы нашли свободу. Это было что-то нереальное, это был другой мир. Я был тогда молодым человеком, и для меня это был глоток воздуха, чистой воды, и потом уже не хотелось с этим расставаться. И сейчас хочется, чтобы люди приходили в храм и обретали веру, укреплялись духовно. И чтобы здесь они спасались от суеты, проблем, чувствовали Божью благодать, наполняли свою душу добром и любовью, которые нам дарит Господь.

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Минусинск готовится к 200-летию

30 августа 2019 года состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия Минусинска. Программа подготовки к юбилею многоплановая, и включает работу по разным направлениям: благоустройство общественных пространств, ремонт фасадов зданий, имеющих статус объектов культурного наследия, модернизация инфраструктуры, переселение из ветхого жилья.

Предполагается строительство социально значимых объектов: хирургического блока в Минусинской межрайонной больнице; поликлиники на 2250 посещений в сутки; 25-метрового бассейна; физкультурно-оздоровительного комплекса.

В программу реставрации включены 52 объекта культурного наследия – часть из них будет отремонтирована полностью, включая внутренний интерьер, у остальных приведут в порядок только фасад.

Реставрационные и строительные работы уже идут на таких объектах как дом Вильнера, Соборная площадь, жилой дом по ул. Островской, 30 В и др.

Также в планах восстановление парка культуры и отдыха в старой части города, скверов города.

Юбилей Минусинска – это шанс получить обновленный город, и все это понимают.

Новые перспективы для Минусинска связаны и с выступлением на Петербургском международном экономическом форуме президента Владимира Путина, в котором он впервые заявил о развитии Минусинской долины: «В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году. Это даёт возможность сформировать здесь и новый мощный агропромышленный комплекс. По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объёме нескольких триллионов, до трех триллионов рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья».

Храмы, которые будут реставрироваться к 200-летию Минусинска

Вознесенский собор

Храм Вознесения Господа Иисуса Христа стал последней православной церковью, построенной в Минусинске. Он был задуман еще в конце XIX века. Проект храма утвердили в 1906 году, освятили его в 1911 году, а приход открылся в 1913 году.

Основными жертвователями были минусинский купец и меценат Никифор Михайлович Зайцев и его жена Мария Павловна, одни из самых богатых людей Минусинска.

Начало XX в.

Построена церковь по проекту минусинского архитектора-самородка Аристарха Филипповича Персикова, напомним, по его проектам построены в Минусинске драмтеатр, пожарное депо, дом Вильнера, дом купца Калнина (здание городской администрации.

Церковь имела один престол, три двери (створчатые, со стеклянными вставками и железные, двухполовинчатые), 26 окон с двойными рамами и железными решетками, полы были деревянные, а крыша железная, окрашенная в зеленый цвет (зеленого цвета была тогда крыша и у Спасского собора). На колокольне 6 колоколов, самый большой из них весил 72 пуда (1152 кг), остальные – около 500 кг и 200 кг.

2010 г.

Три самых больших колокола пожертвовала Мария Зайцева, она же подарила икону Спасителя, самую большую из 110 икон храма.

Судя по архивным данным, строили его на совесть. Например, когда в мае 1908 года решался вопрос, на чем возводить своды храма - на извести или цементе, то выбрали цемент, хотя это было значительно дороже.

Старожилы Минусинска, которые знали историю создания Вознесенской церкви, оставили множество воспоминаний и о сборе средств, и о строительстве, и о том, как в 50-е годы решено было разобрать здание на кирпичи, но ни ломом, ни кувалдой стены разрушить не удалось.

Вознесенская церковь стала украшением Минусинска, но это продолжалось недолго. После революции ее постигла та же участь, что и остальные храмы Российской империи. В 1922 году изъяли все серебро и ценности, в 1929-м сняли колокола и закрыли храм. В 1930-м храм обезглавили и открыли в нем кинотеатр.

Среди местных жителей сохранилась молва о том, что во время киносеансов зрители слышали церковный хор, они не хотели и боялись ходить в этот кинотеатр.

В 1942 году помещение передано под зернохранилище, а с 1960 года здесь находилась продуктовая база.

Указ о награждении купеческой вдовы М.П. Зайцевой медалью

В 2009 году собор был передан верующим. С территории вывезли более 50 машин мусора. В 2014 году начались работы по восстановлению храма. Стены планируется оставить без изменения, ведь, несмотря на все перипетии, они неплохо сохранились и нужна только реставрация кирпича специальными растворами. Колокола доставлены из Спасского собора - там звонница уже заменена. И теперь 4 колокола из бронзы, отлитые в честь 1000-летия празднования Крещения Руси, достались Вознесенскому храму.

Иконы не сохранились. Росписи на стенах тоже нет, неизвестно, была ли она вообще, скорей всего, храм не успели расписать. Осталась часть паркета столетней давности, возможно, его удастся применить во время реставрации.

В планах - восстановление алтаря и круговой лестницы, ведущей из подвального помещения наверх. Вход в храм, следуя церковным канонам, будет располагаться с восточной стороны, а площадку вокруг собора огородят узорным забором.

В настоящее время службы совершаются в нижнем пределе.

Собор Спаса Нерукотворного

Кирпичный собор был возведен в 1803—1814 гг. вместо деревянной церкви и находится в центре исторической части современного Минусинска.

Строила этот храм артель, возглавляемая каменных дел мастером Степаном Иосифовичем Дудиным, по его собственному проекту. Освящение состоялось 11 октября 1814 года. Если не считать дом купчихи Беловой, то именно Спасский собор стал первым каменным зданием в городе, правда, на тот момент это было еще село.

Собор Спаса Нерукотворного

Рядом с храмом на средства минусинского крестьянина Федота Кузьмича Самкова построили каменную богадельню (приют для бедных и инвалидов) на 15 человек. Сегодня это трапезная.

Весь XIX век храм перестраивался. В 1853 году на средства купца Масленникова с левой стороны пристроили придел в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийского и церковь стала трехпрестольной. А 17 сентября 1854 года она переименована в соборную.

Затем, уже в начале 1900-х гг., собор перестроили и он стал вместительнее почти в три раза.

Изначально на этом храме было десять крестов, каждый неповторим по форме и рисунку. Пять глав храма были покрыты медью, а крыша – жестью и выкрашена в зеленый цвет. На колокольне висело 7 колоколов, из которых самый большой, отлитый в 1824 году, весил 57 пудов. В 1855 году на колокольню был поднят 131 пудовый колокол.

В начале 1930-х гг. служба в Спасском соборе прекратилась, в 1933 году были сброшены колокола, церковная утварь и ценности изъяты. Для спасения собора от сноса, один из влиятельных минусинцев (предположительно это был заведующий Мартьяновским музеем Николай Иванович Тропин) придумал легенду о венчании в храме Ленина и Крупской. Долгое время этот слух считался правдой и не исключено, что помог сохранить Спасский от разрушения.

Здание не стали взрывать, а передали под зерносклад и засыпали зерно под самые своды храма.

Во время войны люди приходили сюда, стояли на улице и молились о своих родных, которые были на фронте. И в 1943-м верующие начали ходатайствовать об открытии храма. В здании не было стекол, печей, уничтожены все три иконостаса, повреждены стены. Первое богослужение в храме совершилось только 15(28) июля 1945 года (в день Св. благоверного князя Владимира, крестителя Руси). После службы началось восстановление собора.

Спасский собор стал единственной действующей церковью в Минусинске и больше уже не закрывался, хотя такие попытки были. В 1989 г. на звонницу собора подняли восемь колоколов весом от 45 до 320 кг.

В настоящее время Спасский собор является главным храмом Минусинского благочиния. С 1995 года здание церкви является объектом культурного наследия федерального значения.

СПРАВКА «КП»

Настоятель минусинского Покровского женского монастыря архимандрит Димитрий (Вологодский) стал епископом Минусинским 19 мая 1923 года и с перерывами выполнял свои обязанности до кончины в 1937 году. Перерывы были связаны с арестами.

Димитрий

О нем Музейно-просветительский центр духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом» снял документальный фильм «Райские яблоки». Фильм можно найти в открытом доступе в Интернете. Димитрий Вологодский похоронен на старом кладбище Минусинска. На его могиле ежегодно совершаются богослужения.