На охоту за северным сиянием! Определены победители второго тура международного конкурса FusioNNow

Северное сияние, белые ночи, крутые склоны Хибин, - все это Кольский полуостров. Здесь в поселке Никель на границе России с Норвегией расположилась самая северная арт-резиденция, созданная при поддержке средств грантовой программы горно-металлургической компании Норникель.

Два раза в год резиденция встречает художников со всего мира. Смены, что длятся по две недели, называются «Полярный день» и «Полярная ночь» (в зависимости от времени года). Именно в это время тут создаются уникальные арт-объекты: художественные произведения, выставки, презентации, театральные постановки, мастер-классы. Их объединяет одно: каждое имеет своей целью рассказать, что такое Русский Север.

Желающих совершить путешествие на Кольский полуостров, оказалось множество. Заявки на участие в конкурсе FusioNNow прислали десятки человек из разных уголков планеты. И вот он – результат: победителями второго тура стали пять человек из разных стран. Скоро они отправятся в Polar Night Tour!

Напомним, проект FusioNNow - продолжение конкурса Норникеля Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018-го, за год до начала XXIX Всемирной зимней Универсиады. Тогда в нем участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов приехали в Красноярск на Универсиаду и рассказали своим подписчикам, а их у некоторых блогеров несколько сотен тысяч, о Сибири и о людях.

Кстати, победители первого тура уже в середине ноября отправятся в путешествие на Таймыр, побывают на этническом фестивале «Большой Аргиш» в Норильске и Дудинке, пообщаются с представителями коренных малочисленных народов Севера, познакомятся с ключевыми проектами на территории, чтобы, возможно, стать их участниками.

Запомнится, как первый снег

- Формируя программу зимней смены арт-резиденции, мы сделали ставку не на арт-объекты, а на вовлеченных в их создание участников, - рассказывает куратор арт-резиденции Александра Кременец. - Мы искренне верим, что выбранный нами вектор предстоящей творческой работы способен принести изменения не столько в городскую среду, сколько в сознание тех, кто в будущем сделает все возможное для ее качественного преображения. Двойная радость и ответственность - принимать не только художников, но гостей из разных частей света. Уверена, каждому из участников запомнится эта «Полярная ночь», как запоминается первый снег и первая любовь.

Фото со страницы проекта FusioNNow в социальных сетях.

Рассматривая заявки, организаторы отбирали как раз те, что связаны с жизнью Никеля и его природой, посвященные сотрудничеству с местными организациями. Ведь арт-объекты, созданные художниками, должны перекочевать из мастерских на улицы Никеля. А, значит, по итогу преобразовать общественное пространство.

Представляем победителей

Но главное – победители второго тура международного культурного конкурса FusioNNow отправятся на охоту за северным сиянием! Представляем счастливчиков.

Монга Мукаса, Австралия

Родился в Конго, но провел большую часть детства на зеленом континенте. Сейчас живет в Мельбурне, пишет песни, поет. А также занимается защитой интересов молодежи как специалист по поддержке образования.

- Я состоявшийся музыкант, поэтому эта поездка означает для меня возможность поделиться своими талантами с местными жителями и научить их тому, что я лучше всего знаю, потому что музыка объединяет людей.

Юкио Кондо, Япония

Это художник, работающий в уникальной технике нихонга, традиционной японской техники живописи. Главная тема его творчества – исследование природы. Автор проекта «Искусство для всех», преподаватель.

- Я хочу дать шанс каждому человеку - в Никеле, в России, в Японии и в мире, вне зависимости от места жительства, культурных обычаев, общественных традиций, материального благосостояния, физических и психических особенностей, понять искусство и соприкоснуться с ним.

Леа Бругноли, Италия

Леа - медиа-архитектор из Италии, создает интерактивные и пространственные проекты. Занималась работами в области архитектуры и кинематографа, объединив их в своей магистерской программе «Медиа-архитектура».

- Я в предвкушении встречи с красотой Крайнего Севера России и волшебством его ландшафтов. Полярное сияние вдохновляет меня на мою работу, основанную на контрасте света и тьмы. Поэтому полярная ночь - это большой простор для моих световых проекций.

Оле Йорген Хаммекен, Дания

Оле - старейшина инуитов, полярный исследователь, художник, актер, писатель и педагог, международный член-корреспондент и постоянный комментатор по вопросам Арктики на BBC, CNN, EuroNews, Discovery и других телеканалах.

- Я видел Кольский полуостров с моря в 2001 году, когда мы заканчивали кругосветное плавание по Арктике - около 40 000 км - на маленькой открытой лодке. Был сильный шторм, и мы не могли пришвартоваться и увидеть Колу. Прибытие в Никель в 2019 году с нашим творчеством из Гренландии будет большой данью уважения всем, кто работает в Арктике сегодня и старается сохранить эту землю нетронутой и чистой.

Галя Моррелл, Россия/США/Гренландия

ColdArtist (Художница по имени Холод) - полярная исследовательница, размышляющая об окружающей среде, живущая между Гренландией и Сибирью. Работает в редком жанре визуального перформанса на дрейфующих морских льдах.

- Я хочу поехать на Polar Night, потому что Кольский полуостров - моя родина. Мой дедушка, поморский охотник, родился здесь. Я хочу встретиться с местными детьми и старейшинами Никеля и познакомить их c нашими молодыми арктическими художниками и старейшинами, живущими в самых маленьких и труднодоступных поселениях Гренландии, Нунавута и Аляски.