В Красноярске «скорая» отказалась госпитализировать БОМЖа

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-04T17:22:09+03:00

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В Красноярске медики, которых вызвали на 60 лет Образования СССР, 50а, в Солнечный, отказались госпитализировать бездомного человека. Произошло все в понедельник, 4 ноября, сообщили пользователи паблика «Мкр. Солнечный. Красноярск». В одной из многоэтажек несколько часов подряд лежал пьяненый БОМЖ. Рядом обретались его приятели. Но даже они забеспокоились о товарище - мужчина лежал, практически не шевелясь. Попросили одного из местных дать телефон, чтобы вызвать «скорую». Парень согласился. Вот, что он рассказал:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/741824" frameborder="0"></iframe> Не госпитализировали БОМЖа.Видео: мкр. Солнечный. Красноярск

- Люди попросили вызвать «скорую». Но так как они БОМЖи, можно было и не давать телефон. Все же дали людям вызвать скорую помощь. «Скорая» приехала, и врач начал высказывать свое мнение. Так что если по этому адресу будет лежать «жмур» в подъезде, то сильно не удивляйтесь. Врач же сказал, что все нормально с ним будет.

Диалог с медиком вышел странным: то ли врач, и правда, так уверен, что с бездомным все будет в порядке, и госпитализация не нужна (такое вполне вероятно), то ли на самом деле думает, что оказывать помощь БОМЖам - дело ненужное.

- Вы что его не заберете? Он два часа уже лежит вот так, - удивляется парень, который дал друзьям бездомного вызвать медиков.

- А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?

- Так он идти не может.

- Полицию вызывайте. Пусть полиция с ними разбирается, хватит «скорую» вызывать им. Зачем вот это вот делать? Сколько денег на них бюджетных тратится - вы знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся? Они пьют по две недели. Сколько это может продолжаться?

- А если он тут «кони двинет»?

- Ничего ему не будет, он две недели пил. Здоровья надо иметь больше, чем у любого.

На этом медики уехали. Что случилось с бездомным - пока неизвестно. Не исключено, что он пришел в себя. Позднее попросим комментарий у специалистов по регламенту действия медиков в таких ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU