Как выглядят Восточные Саяны после густого снегопада: путешествие из Курагинского района в Красноярск

Вот такой снег выпал в ночь с 3 на 4 ноября в гористой местности Курагинского района. Высота снежного покрова составила более 5 сантиметров, а где-то и вовсе по щиколотку. За ночь мелкие пруды покрылись плотной корочкой, хотя речки по-прежнему звонко журчат.

Пруды уже затянуло прочной коркой льда, но речкам нужен хороший морозФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Однако холодной погоду в минувшие праздники там не назовешь. Скорее – свежая, комфортная и очень замечательная для прогулки на воздухе. И столбик термометра держался на нулевой отметке, несмотря на яркое солнце, которое время от времени выглядывало из-за облаков.

Дачные окраины поселка Большая Ирба. Зимой ирбинцы живут в пятиэтажках, а на лето переселяются поближе к природеФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А автодорога «Саяны», которая проходит из районного центра Курагино в Красноярск (это чуть более 400 километров), и вовсе поражает воображение. Она петляет вокруг гор, постепенно поднимаясь на высоту до 800 метров над уровнем моря. К слову, поселок Щетинкино, который считается самым высоким местом в районе, обжитым человеком, лежит на высоте 807 метров. И каждый раз снегопад создает там вот такие фантастические картины на фоне гор и которые камера вряд ли способна передать. У этой дороге есть лишь один минус: более сотни километров – гравийное покрытие. Но когда выпадает снег и проходит грейдер, дорожное полотно становится гладким и ровным.

Ели - как на подбор. Рядом со взрослыми много молодняка по 1,5 - 2 метра, он вырос после строительства дорогиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Но уже на расстоянии 180 километров от Красноярска, в Манском районе, снега меньше и картина становится по-осеннему серой и скучной. Вывод: нужно выезжать на выходные куда-нибудь подальше от города, на природу, в горы и увидеть снег, нетронутый городским смогом. Вот как только выпал снег – на машину и в путешествие. Горячий чай в термосе, обед и фотокамеру для селфи.

На выезде из Курагинского района в Манский: белоснежная дорога и далекие вершины - "белки"Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ