Снег ляжет 14 ноября: красноярцам рассказали, когда в придут морозы

Итак, наступил ноябрь. Месяц, когда осень уже безвозвратно ушла, а зима еще не вступила в свои права. Владимир Еремин, главный синоптик краевого Гидрометцентра рассказал о том, что ждет жителей Красноярска и края в предпоследнем месяце года.

Погода в Сибири переменчивая, настоящие температурные качели – то выше нормы, то ниже. Особенно мощные колебания наблюдаются в переходные периоды – осенью и весной. В это время как раз происходит перестройка глобальной атмосферной циркуляции. В прошедшем октябре перепады температуры наблюдались едва ли не каждые три-четыре дня. То выше нормы, то ниже – и такие погодные качели принесли немало неприятностей, особенно метеочувствительным людям.

- К прогнозам на длительный срок нужно относиться очень осторожно, поскольку четкой физической основы по прогнозированию не существует. Доверять можно прогнозам на неделю, - говорит Владимир Еремин.

Текущая неделя будет с осадками. Буквально уже с завтрашнего дня, 2 ноября, начнется похолодание. Будут отрицательные ночные температуры до -7 градусов ночью и до -5 днем. Затем очередная волна потепления – до слабоположительных температур. Но уже с 8 ноября начнется активное арктическое вторжение на территорию с края. 9 – 10 января ночью столбик термометра может опуститься до -20 градусов ночью и до -10 днем. Примерно 12 ноября снова будет небольшое потепление, но положительных температур в этом году уже точно не стоит ждать.

Наиболее холодными стунт последние пять дней месяца – до -15,-23 градусов. А вот осадков ожидается меньше нормы. Похоже, снежным ноябрь не назовешь. Осадки к нам принесет северо-западная фронтальная зона: окончательно снег ляжет в Красноярске 14 ноября – ровно через месяц после Покрова.

И что касается ветра, то такого серьезного шторма, который пережили в конце октября, в ноябре уже не будет. Напомним, порывы ветра достигали до 25 – 30 метров в секунду. Предположительно, ветреными будут 9, 10 и 11 ноября, но не более 10 метров в секунду. Кстати, причиной ветров, как правило, становятся столкновения холодного северного фронта с теплым западным.

МЧС – о магнитных бурях и безопасности водителей

Валерий Терешков, заместитель руководителя ГУ МЧС по Красноярскому краю:

- Геомагнитная обстановка будет непростой. 11, 15 и 18 ноября ожидаются магнитные бури мощностью до 5 – 6 баллов. Мы всегда предупреждаем метеочувствительных об этом. Магнитные бури несут с собой плохое самочувствие: головные и сердечные боли, общее недомогание, обострение хронических заболеваний. И необоснованную агрессию со стороны водителей на дорогах (и это подтверждается данными ГИБДД, что во время магнитных бурь фиксируется больше дорожно-транспортных происшествий). Одним словом, если есть возможность не садиться за руль в эти дни, переседите магнитные возмущения дома и на время пересядьте на автобусы.

Добавим, что спасатели с наступлением холодов организуют пункты обогрева на дорогах края. Всего их будет 86 стационарных и 17 мобильных. И еще будут работать 8 пунктов оказания медицинской помощи.