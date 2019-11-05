В Красноярске выбирают лучшую клинику для ведения беременности

Хотите, чтобы дети были желанными и здоровыми? Тогда стоит задуматься над посещением клиники в области репродуктивного здоровья и планирования семьи. Перед будущими родителями сложный выбор: довериться государственной медицине или врачам частных клиник?

В рамках проекта «Клиника года - 2019» расскажем подробнее о том, какие услуги современной медицины предлагают платные медицинские центры своим пациентам. В номинации «Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» представлены больницы, клиники, отделения, медицинские центры и кабинеты, оказывающие услуги в области лечения бесплодия, планирования беременности, женского и мужского здоровья, детского здоровья и генетики. Это диагностика и лечение бесплодия, профилактика, ведение беременности, акушерство-гинекология, урология-андрология.

Медицинский центр Лори – это целый комплекс разнообразных услуг в области здоровья. Многопрофильный центр с широким спектром диагностики, консультаций узких специалистов и услуг восстановительной медицины. В одном месте можно сдать анализы, пройти диагностику и получить грамотную консультацию нужного специалиста. Также, в центре есть детское отделение, которое создано специально для здоровья малышей. Педиатр, детский ЛОР, детский кардиолог, детский невролог и другие врачи проведут качественную диагностику и помогут вашему ребенку.

ООО «Семейная клиника Арника» - это лечение и консультации специалистов в области терапии, гинекологии, урологии, неврологии, кардиологии, эндокринологии, маммологии, дерматологии. Широкие возможности ультразвуковой диагностики на самом современном оборудовании, лабораторные исследования: клинические, биохимические, иммунологические, гормональные и прочие — позволяют безболезненно, быстро и с высокой точностью обследовать пациентов и назначить оптимальный план лечения. Здесь консультируют ведущие специалисты Красноярска. В 2009 году «Арника» была признана лучшей клиникой в направлении акушерство и гинекологии среди частных клиник Красноярского края.

ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» - специализируется на проведении комплексной диагностики и лечении различных гинекологических и урологических заболеваний. Очень важно, чтобы во время беременности рядом был врач-специалист, любящий и знающий свое дело. В клинике «РашЭл» можно воспользоваться программой ведения беременности. Пациенток принимают акушеры-гинекологи Грекова Елена Владимировна, Рахманкулова Ольга Шакуровна, Глухова Людмила Юрьевна. Многие красноярские мамы благодарны этим врачам за помощь, заботу и профессионализм. Это гарантия, что ожидание малыша будет спокойным и счастливым.

ПапирусМед - это диагностический центр, медицинский центр и медицинская лаборатория. Прием ведут врачи различных специальностей, в том числе урологи, гинекологи, сексологи, маммологи и эндокринологи. Для пациентов доступен ряд терапевтических процедур, в том числе катетеризация мочевого пузыря, массаж предстательной железы и пластика уздечки.

В каждой клинике индивидуальный подход к каждому пациенту. Если все еще терзают сомнения и никак не можете определиться, то предлагаем дождаться результатов конкурса. Напоминаем, что голосование продлится до 17 ноября включительно. А потом можно смело записываться на прием в клинику, набравшую наибольшее количество голосов. Если же вам уже удалось посетить какой-либо из представленных медицинских центров, а после остались самые положительные впечатления, то предлагаем поддержать врачей и медицинский центр своими голосами по этой ссылке.