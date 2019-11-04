На неделе в Красноярске ожидается небольшое потепление

В Красноярск на предстоящей рабочей неделе вернутся плюсовые температуры, сообщает ТВК. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, начнется рабочая неделя с легкого морозца. Последний праздничный день, понедельник, 4 ноября, выдастся прохладным: днем метеорологи обещают до минус 1 градуса, а ночью - до минус 6 градусов. Переменная облачность, без осадков. Такая же температура ожидается во вторник, 5 ноября. Днем столбики термометров покажут минус 1 градус, а вот ночь будет холоднее - до минус 7.

Небольшое потепление ожидается со среды, 6 ноября. Температура воздуха днем достигнет 3 градусов тепла, ночью - до минус 5 градусов. Осадков не ожидается. Еще больше тепло поднажмет в четверг, 7 ноября. Днем - до плюс 6 градусов, ночью - плюс 1. Сраснительно теплой будет и пятница, 8 ноября. Столбики термометров днем поднимутся до плюс 5, ночью -около 0. Добавим, что вся неделя ожидается без осадков.