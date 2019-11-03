Красноярский писатель Владимир Топилин привез на КРЯКК-2019 свой новый роман о добыче золота в тех местах, где прорвало дамбу и погибли люди

Минусинский писатель Владимир - автор более десяти романов, и все они основаны на событиях сибирской истории. Первый раз на Красноярской ярмарке книжной культуры мы представили его на стенде «Комсомольской правды», теперь у Владимира Степановича свой стенд и огромная популярность. Его книги читают во всех регионах России и за рубежом, тиражи многих уже раскуплены, и в этом году он привез на КРЯКК всего четыре романа и среди них – новинка, «Легенда о таежной пирамиде», о которой он рассказал "Комсомольской правде"-Красноярск.

Это продолжение романа «Хозяин спиртоносной тропы», хотя читается как самостоятельное произведение. Его главный герой, Кузьма Собакин, - реальный житель Чибижека, история написана близко в биографии, даже имя и фамилия остались настоящими.

Владимир Степанович, расскажите о новой книге.

- Главный герой, Кузьма Собакин, родился в Чибижеке в 1893 году. Я встречался с ним, ему на тот момент было 90 лет и у него за огородом был шурф, где он продолжал добывать золото! Первый роман заканчивается, когда главному герою всего 16 лет, это начало XX века.

Второй роман «Легенда о таежной пирамиде» заканчивается в 1914 году. В Первую мировую главный герой не воевал. Когда в 1913 году золотопромышленник Вениамин Дистлер привез в Чибижек драгу, Кузьма указал место, где ее поставить. Дистлеры намывали в сезон до 3 тонн золота и в благодарность выбили ему бронь. Сам Вениамин Дистлер погиб во время перевозки золота от рук разбойников.

В новой книге рассказывается об одной из самых загадочных и нераскрытых тайн, где же находится могила Предводителя кочевых народов. Герои романа отправляются на поиски гробницы, их сопровождают болезни, предательство, приключения и коварство. Сразу скажу, гору Пирамида искать не надо, это вымысел. Хотя в каждом предположении может скрываться истина.

- Вы изначально анонсировали романы о добыче золота как трилогию. Какие планы сейчас?

- Пока не знаю, думаю, что тремя романами не ограничусь.

- Действия ваших уже написанных двух романов о добыче золота происходят в Курагинском районе, примерно в тех же местах, где 19 октября произошла страшная трагедия, прорыв дамбы. Погибли 17 человек и трое пропали без вести. Вы изучали добычу золота в XIX и XX веках, неужели ничего не изменилось и это по-прежнему опасно как и 100-200 лет назад?

- Случившаяся трагедия – результат безалаберности руководства. Такие случаи бывали и раньше. Один из них описан в романе «Хозяин спиртоносной тропы», когда главный герой Кузьма Собакин отправляется с отцом на добычу золота. Они выкопали шурф, по правилам безопасности его надо было укрепить. Но азарт взял свое, этого не сделали, в итоге шурф обвалился, отца раздавило. Знающие люди посоветовали Кузьме никому не показывать место гибели отца, ведь это была золотоносная жила.

- В 2023 году Минусинск, в котором вы живете, будет отмечать 200-летие. Не планируете написать повесть или роман к юбилею?

- Минусинск упоминается во многих моих романах, но главным героем еще не был. Пока планов нет, хотя реальных историй много. Вот, например, одна: в 50-е годы на улице Гоголя в Минусинске сносили дом и нашли тайник, в котором были сабля, чай и карта. На карте были видны треугольники и квадратики и надписи, как выяснилось, на татарском языке. Нашли татарина, он побледнел-покраснел, сказал, что это молитва и… забрал карту с собой. С тех пор о нем и карте ничего неизвестно, простор для фантазии большой.

Внимание!

Красноярская ярмарка книжной культуры, организованная Фондом Прохорова, продолжится еще два дня. Владимир Топилин ждет вас во 2 павильоне.