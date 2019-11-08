2019-11-08T08:41:37+03:00
Происшествия

Криминальный психолог: «Из-за отмены принудительной психиатрии маньяков с каждым годом все больше»

Раньше такие люди были под контролем, а сейчас… [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Вероника Пугачева, замначальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Красноярскому краю, несколько лет изучает психологию преступников.Вероника Пугачева, замначальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Красноярскому краю, несколько лет изучает психологию преступников.Фото: Ася ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Лиза Киселева, Саратов, девять лет, Кирилл Савенков, Нарьян-Мар, – шесть. Об этих детях скорбит вся страна. Откуда столько маньяков, как их распознать? Вероника Пугачева, замначальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Красноярскому краю, несколько лет изучает психологию таких преступников. И то, как их можно остановить.

Маньяк-педофил, кто он?

- Это человек, который живет вне реальности. Мужчина, женщин-маньяков история не знает. Зачастую верит, что совершает преступления ради какого-то блага. И не только личного. Как в Нарьян-Маре, где мужчина убил мальчика в детсаду. Он же проговаривал потом: делал это, чтобы не пришел сатана.

Маньяк – это всегда серия, больше одного преступления. Внешне (мы говорим только о «наших» маньяках) это неприглядный, зажатый человек. Может быть хорошо одет, но эта неуверенность бросается в глаза. Разумеется, есть исключения.

Действительно, маньяков-педофилов стало заметно больше. Одна из причин – отмена принудительной психиатрии в 90-х. (Она существовала при СССР. Тогда каждый человек с психическими отклонениями жил под контролем. Обязан был посещать врача, принимать препараты. Один нюанс: советский закон о психиатрической помощи часто использовали для преследования инакомыслящих. В 1991-м СССР прекратил свое существование. А в следующем году был принят новый закон. Он должен был исключить злоупотребления. – прим.ред.)

Вероника Пугачева.Ася ЖУКОВА

Теперь люди с психическими отклонениями лечатся по желанию. И вот он сейчас пьет чай, а через минуту может кому-то вилку в глаз воткнуть.

Немаменькин сын

- Зачастую маньяки вырастают из мальчиков, которых жестко подавляли в семье. Причем не отец, а мать (или бабушка).

Сценариев материнского поведения два: либо гиперопека, либо психологическое давление: издевки, насмешки. Все, что не сделаешь, не так. Между тем для мальчика фигура матери очень важна, она является ключевой. От нее он ждет безусловной любви. Без этого не научится любить сам.

И тут мать с детства внушает, он ничтожество. У него вырабатывается ненависть к ней. А, поскольку причинить вред матери не может, весь негатив выплескивает на слабого.

Жена била, муж держал

- Был такой случай: 14-летний подросток на протяжении года насиловал двух мальчиков 4 и 6 лет.

Он из благополучной (по определению соседей) семьи, они из детдома. А потом попал к нам. Его надо было видеть: внешне неприятный, обрюзгший, вызывал отвращение. Но, когда начинаешь с ним разговаривать, возникает жалость. Настолько он несчастен.

Говорил: мать очень жестокая, отец вообще не играет никакой роли. Узнав, что совершил сын, женщина в слезы: как такое возможно? Рос замечательным ребенком! Сама же за любые проступки его наказывала. Брала деревянную палку для белья и била. И сын не скрывал: я ее не-на-ви-жу. Поэтому переключился на мальчиков. И… получилось, как получилось. Парню дали 14 лет. Он уже во взрослой колонии.

Михаил Туватин, убийца Лизы Киселевой из Саратова. Фото: СКР.

Михаил Туватин, убийца Лизы Киселевой из Саратова. Фото: СКР.

Старался быть хорошим

- Или – еще вариант – мать не подавляет ребенка. А, напротив, проявляет к нему безразличие. Вот другой случай. Мужчина насиловал детей. Начали разбираться – у него в семье были тяжелые проблемы. Мать меняла партнеров, была занята собой. Рос без тепла, эмоциональной поддержки. Парень вырос. Пытался создать семью, но не смог. Жил с девушкой, были интимные отношения. Но он ничего не испытывал. Компенсировал тем, что заботился о подруге – стирал, убирал, готовил.

Старался быть хорошим семьянином. Но однажды проходил по улице и увидел ребенка. Позже признавался: не смог остановиться. Первый раз все оказалось спонтанно. Потом начал планировать. Хотя всякий раз себя уговаривал, это все, последний.

Все идет по плану

- Маньяк – это человек ритуала. То есть рядовой насильник (не серийник) может в пьяном угаре напасть на ребенка. У маньяка не так. У него – проработанный сценарий.

Как в случае с Денисом Поздеевым, которым убил 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре. У него же был план, целенаправленно шел с ножом. Может, у него это первое преступление, успели поймать, но, однозначно, это поведение маньяка.

Денис Поздеев, он убил 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре. Фото: СКР.

Денис Поздеев, он убил 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре. Фото: СКР.

Зачем такому нужны ритуалы, системность? Для человека, страдающего психическим заболеванием, это защитный механизм. Ритуалы помогают себя хорошо чувствовать, упорядочивают жизнь.

Испытывает ли жалость?

- Во время нападения нет, постфактум – да. Начинают чувствовать жалость, стыд, объясняют все какими-то своими соображениями.

Есть такие, что испытывают чувство вины. Но это чаще всего, когда он в норме. А, когда входит в состояние аффекта, обо всем забывает.

А что насчет страха? До того, как их не поймают, они не боятся. Верят в то, что смогут уйти. Каждый раз.

Можно вылечить?

- Лучше, если травмирующую его ситуацию «отработали» бы в детстве. У ребенка должна быть эмоциональная связь с родителями, надо просить его все проговаривать.

Как это корректируется у взрослых? После совершенных преступлений уже никак. Только с помощью медикаментов.

- Сейчас много говорят о необходимости химической кастрации для педофилов. Не думаю, что это эффективно. Правильным наказание для маньяков-педофилов будет пожизненное заключение без возможности освободиться. Для него это страшнее, чем смертная казнь...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У него было много долгов»: Убийца шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара верил, что преступление сделает его богатым

До этого мужчина был осужден за использование нацистской символики (подробности).

«Сатана обещал вечную жизнь»: Убийца, зарезавший 6-летнего ребенка в детсаду, объяснил преступление галлюцинациями

Ребенок в момент трагедии спал во время тихого часа (подробности).

Убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара ранее пытался покончить с собой

Он не читал книг и не интересовался эзотерикой, он страдал от алкоголизма и лечился в психиатрической больнице (подробности).

Психиатр-криминалист: у убийцы из Нарьян-Мара могло быть особое отношение к детсаду

Михаил Виноградов допустил, что убийство в НАО могло быть совершено во время приступа, несмотря на то, что подозреваемый собирал информацию о детсаде перед нападением (подробности).

Гвоздики и игрушки: у забора садика «Сказка» города Нарьян-Мар образовался стихийный мемориал

Детский сад «Сказка», в котором убийца зарезал ребенка, 1 ноября будет закрыт. Но люди всё идут и идут сюда (подробности).

Росгвардия проверит ЧОП, охранявшее детсад, где убили ребенка

Известно, что охранник дистанционно открыл дверь мужчине, который впоследствии зарезал 6-летнего мальчика (подробности).

Искал весь город два дня: саратовцы едва не растерзали подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой

Сотни людей прочесывали улицы, надеясь найти пропавшую девочку. Но чуда не случилось — Лизу обнаружили убитой (подробности).

Судимость и порно-паблики c детьми: Что известно про убийцу Лизы Киселевой в Саратове

Предполагаемого убийцу Елизаветы Киселевой в Саратове задержали благодаря отработке проживающих в районе исчезновения девочки людей с судимостью. У 35-летнего Михаила Туватина была судимость за разбой по статье 162 УК РФ (подробности).

Убийца Лизы Киселевой расправился с 9-летней девочкой из-за старого гаража

Михаил Туватин дал признательные показания. По его словам, несколько месяцев назад он присвоил себе заброшенный гараж. 9 октября девочка, проходившая мимо, поинтересовалась его ли это строение. Он решил, что гараж может принадлежать ее семье (подробности).

"Поймал двух девочек и домогался до них": Сосед рассказал, что убийца Лизы Киселевой раньше уже приставал к детям

По словам мужчины, Михаил Туватин вернулся из колонии около двух лет назад (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Испытывал галлюцинации. В Туве под суд отправили мужчину, в белой горячке зарубившего двух женщин
В Покровке установили камеру видеофиксации на аварийноопасной зебре
Пьяный водитель на чужой машине сбил женщину, сбежал и спрятал автомобиль
«Перерыли родник»: красноярцы боятся, что на «Столбах» уничтожат родник ручья Моховой
Ищут обоих. Красноярец прыгнул в Енисей, чтобы спасти упавшую девушку
«Подвезите Анатолия!» Красноярцев просят подбросить до Абакана потерявшего документы мужчину
Сделали 3 операции. В Черемушках стая бродячих собак едва не загрызла 8-летнего мальчика
В Центральном районе Красноярска многодетные семьи получали землю для несуществующих детей
В Красноярском крае разбился в ДТП артист Минусинского драмтеатра, момент его гибели попал на видео
В Красноярском крае у депутата и его жены отобрали две квартиры в Сочи
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«Равняйтесь на старшего!». В Туве сняли ролик о визите министра обороны Сергея Шойгу
На чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске уже продали 70% билетов
В деревне Петропавловке Курагинского района впервые появилась школа
Выплаты завершены. Семьи погибших и пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе получили материальную помощь
«Надо было пить валерьянку»: Андрей Малахов объяснил неудачу своей программы про прорыв дамбы в Курагинском районе
Каждый третий житель Красноярского края привит от гриппа
Красноярскэнергосбыт больше не принимает показания через отделения Почты России в Красноярске
В Красноярске продолжат расчищать просеки для линий электропередачи
В красноярской «Школе жизни» детей учат ставить палатку и не бояться собак
В Хакасии за убийство 4-летнего ребенка будут судить отчима
В Железногорске мужчина угрожал взорвать завод, где делают спутники