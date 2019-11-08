Криминальный психолог: «Из-за отмены принудительной психиатрии маньяков с каждым годом все больше»

Лиза Киселева, Саратов, девять лет, Кирилл Савенков, Нарьян-Мар, – шесть. Об этих детях скорбит вся страна. Откуда столько маньяков, как их распознать? Вероника Пугачева, замначальника межрегионального отдела психологической работы ГУФСИН России по Красноярскому краю, несколько лет изучает психологию таких преступников. И то, как их можно остановить.

Маньяк-педофил, кто он?

- Это человек, который живет вне реальности. Мужчина, женщин-маньяков история не знает. Зачастую верит, что совершает преступления ради какого-то блага. И не только личного. Как в Нарьян-Маре, где мужчина убил мальчика в детсаду. Он же проговаривал потом: делал это, чтобы не пришел сатана.

Маньяк – это всегда серия, больше одного преступления. Внешне (мы говорим только о «наших» маньяках) это неприглядный, зажатый человек. Может быть хорошо одет, но эта неуверенность бросается в глаза. Разумеется, есть исключения.

Действительно, маньяков-педофилов стало заметно больше. Одна из причин – отмена принудительной психиатрии в 90-х. (Она существовала при СССР. Тогда каждый человек с психическими отклонениями жил под контролем. Обязан был посещать врача, принимать препараты. Один нюанс: советский закон о психиатрической помощи часто использовали для преследования инакомыслящих. В 1991-м СССР прекратил свое существование. А в следующем году был принят новый закон. Он должен был исключить злоупотребления. – прим.ред.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742561" frameborder="0"></iframe> Вероника Пугачева.Ася ЖУКОВА

Теперь люди с психическими отклонениями лечатся по желанию. И вот он сейчас пьет чай, а через минуту может кому-то вилку в глаз воткнуть.

Немаменькин сын

- Зачастую маньяки вырастают из мальчиков, которых жестко подавляли в семье. Причем не отец, а мать (или бабушка).

Сценариев материнского поведения два: либо гиперопека, либо психологическое давление: издевки, насмешки. Все, что не сделаешь, не так. Между тем для мальчика фигура матери очень важна, она является ключевой. От нее он ждет безусловной любви. Без этого не научится любить сам.

И тут мать с детства внушает, он ничтожество. У него вырабатывается ненависть к ней. А, поскольку причинить вред матери не может, весь негатив выплескивает на слабого.

Жена била, муж держал

- Был такой случай: 14-летний подросток на протяжении года насиловал двух мальчиков 4 и 6 лет.

Он из благополучной (по определению соседей) семьи, они из детдома. А потом попал к нам. Его надо было видеть: внешне неприятный, обрюзгший, вызывал отвращение. Но, когда начинаешь с ним разговаривать, возникает жалость. Настолько он несчастен.

Говорил: мать очень жестокая, отец вообще не играет никакой роли. Узнав, что совершил сын, женщина в слезы: как такое возможно? Рос замечательным ребенком! Сама же за любые проступки его наказывала. Брала деревянную палку для белья и била. И сын не скрывал: я ее не-на-ви-жу. Поэтому переключился на мальчиков. И… получилось, как получилось. Парню дали 14 лет. Он уже во взрослой колонии.

Михаил Туватин, убийца Лизы Киселевой из Саратова. Фото: СКР.

Старался быть хорошим

- Или – еще вариант – мать не подавляет ребенка. А, напротив, проявляет к нему безразличие. Вот другой случай. Мужчина насиловал детей. Начали разбираться – у него в семье были тяжелые проблемы. Мать меняла партнеров, была занята собой. Рос без тепла, эмоциональной поддержки. Парень вырос. Пытался создать семью, но не смог. Жил с девушкой, были интимные отношения. Но он ничего не испытывал. Компенсировал тем, что заботился о подруге – стирал, убирал, готовил.

Старался быть хорошим семьянином. Но однажды проходил по улице и увидел ребенка. Позже признавался: не смог остановиться. Первый раз все оказалось спонтанно. Потом начал планировать. Хотя всякий раз себя уговаривал, это все, последний.

Все идет по плану

- Маньяк – это человек ритуала. То есть рядовой насильник (не серийник) может в пьяном угаре напасть на ребенка. У маньяка не так. У него – проработанный сценарий.

Как в случае с Денисом Поздеевым, которым убил 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре. У него же был план, целенаправленно шел с ножом. Может, у него это первое преступление, успели поймать, но, однозначно, это поведение маньяка.

Денис Поздеев, он убил 6-летнего мальчика в Нарьян-Маре. Фото: СКР.

Зачем такому нужны ритуалы, системность? Для человека, страдающего психическим заболеванием, это защитный механизм. Ритуалы помогают себя хорошо чувствовать, упорядочивают жизнь.

Испытывает ли жалость?

- Во время нападения нет, постфактум – да. Начинают чувствовать жалость, стыд, объясняют все какими-то своими соображениями.

Есть такие, что испытывают чувство вины. Но это чаще всего, когда он в норме. А, когда входит в состояние аффекта, обо всем забывает.

А что насчет страха? До того, как их не поймают, они не боятся. Верят в то, что смогут уйти. Каждый раз.

Можно вылечить?

- Лучше, если травмирующую его ситуацию «отработали» бы в детстве. У ребенка должна быть эмоциональная связь с родителями, надо просить его все проговаривать.

Как это корректируется у взрослых? После совершенных преступлений уже никак. Только с помощью медикаментов.

- Сейчас много говорят о необходимости химической кастрации для педофилов. Не думаю, что это эффективно. Правильным наказание для маньяков-педофилов будет пожизненное заключение без возможности освободиться. Для него это страшнее, чем смертная казнь...

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