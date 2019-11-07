В Красноярске прошла ярмарка вакансий для будущих врачей

В Красноярском медицинском университете состоялась осенняя ярмарка вакансий. Нацелено это мероприятие на помощь в трудоустройстве выпускников лечебного и педиатрического факультетов. Именно они сейчас стоят перед выбором - кем и где работать? Прямо на ярмарке ребята могли определиться с дальнейшим местом работы.

- Это одно из важнейших мероприятий Национального проекта и ваша площадка для знакомства и понимания сути работы в практическом звене, - напомнил студентам исполняющий обязанности ректора Алексей Протопопов.

Ярмарка вакансий проводится два раза в год Фото: kraszdrav.ru

У будущих врачей была уникальная возможность узнать все интересующие детали будущей работы, об особенностях территорий, где на данное время есть вакантные места, а также задать вопросы специалистам минздрава и руководителям лечебных учреждений.

- У нас сегодня приехали многие главные врачи, заместители глав по социальным вопросам, - сказал министр здравоохранения края Борис Немик. - Это важно, потому что руководители готовы лично отвечать за то, какие условия труда будут у молодых специалистов, какие социальные гарантии обеспечены. Уважаемые выпускники, желаю вам на первой работе выстроить честные партнерские отношения в коллективе, которые повлияют в дальнейшем на вашу жизнь в профессии, карьерный рост.

Перед студентами выступил министр здравоохранения края Борис Немик Фото: kraszdrav.ru

Главные врачи районных больниц и межрайонных центров презентовали будущим выпускникам свои учреждения и ответили на вопросы будущих специалистов. Студенты расспрашивали будущих работодателей о работе, зарплате, мерах социальной поддержки, возможности приобретения жилья, материально-технической базе учреждений, дальнейших возможностях карьеры. Но самое главное - студенты могли заключить договор на дальнейшее сотрудничество с выбором специальности прямо здесь, на ярмарке вакансий.

Выпускники спрашивали об условиях работы Фото: kraszdrav.ru

СПРАВКА КП

В государственных медицинских организациях региона работает 10 736 врача. Подготовку медицинских специалистов с высшим образованием в Красноярском крае осуществляет Красноярский государственный медицинский университет. Ежегодный выпуск - свыше 600 врачей, из которых более 90 процентов выпускников остаются работать в Красноярском крае. В том числе в государственной системе здравоохранения до 200 врачей. До 100 врачей ежегодно приходят работать в участковую службу.

Общее количество выпускников в 2020 году - 803 человека, из них 401 обучаются на бюджетной основе, по целевым договорам - 182 человека.