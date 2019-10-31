Не осталось в школьных стенах. Девушка, избившая одноклассницу за долг в 25 рублей, получила срок

Скорчившись на земле, худенькая девочка пытается прикрыться руками: «Не надо, пожалуйста!». Но ее продолжают избивать. Жестоко - молотят ногами по спине, животу, а потом пинают прямо в голову. И все это знакомые: одноклассница (они обе из 8-го, учатся в одной из гимназий Красноярска). Ее подзадоривает 19-летний приятель и еще один паренек.

Причем обе девчонки – 15-летняя жертва и нападавшая, она на год старше – из нормальных семей (обычно это выражение означает, что в поле зрение полиции не попадали). А повод для избиения: долг… в 25 рублей. В голове не укладывается, согласитесь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/713395" frameborder="0"></iframe> В Красноярске избили школьницу.

Как водится, избиение сняли на видео и выложили в интернет. И вскоре оно попало во все СМИ, полиция начала проверку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

- Так изметелить ради 25 рублей?! - обсуждали в соцсетях. - Какие-то зверьки, дикость!

И вот только что стало известно. На тормозах все не спустили. Попавшая под суд за расправу над одноклассницей школьница получила срок. Ленинский районный суд приговорил ее к 3 годам (с испытательным сроком в 2 года). Правда, условно.

Это настоящий прецедент, уверены специалисты. Обычно такие ЧП, как сотни других похожих разборок, остаются в школьных стенах. Доходят до суда и заканчиваются приговором лишь самые вопиющие. Но здесь – другое дело.

Теперь если осужденная восьмиклассница совершит правонарушение/преступление, ей может светить реальный срок. Так что вольно невольно придется вести себя тише воды ниже травы.

КОММЕНТАРИЙ

ЭТО БУДЕТ УРОКОМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НАПАДАВШЕЙ

Николай Алмаев, адвокат

Напомню, уголовная ответственность у нас наступает с 16 лет, а по некоторым статьям уголовного кодекса – с 14. Это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и, в том числе, вымогательство.

В отношении девочки-подростка применена условная мера наказания, значит, определяется ряд условий, которые она должна исполнять. Не допускать правонарушений, не совершать преступлений и так далее. Если она их систематически нарушает, и это фиксируется, условная мера наказания может быть заменена на реальный срок.

Могу предположить: если бы родители пострадавшей девочки не настаивали на возбуждении дела, ничего бы не было. Кто же в школе заинтересован в такой огласке? Обычно все ограничивается профилактическими беседами. Хотя состав преступления тут налицо: били, требовали деньги, на видео все видно и слышно.

Вымогательство считается тяжким преступлением. Поэтому и привлекли к уголовной ответственности. Срок условный, потому что учли возраст нападавшей, незначительность суммы, которую она требовала.

Несовершеннолетним у нас редко дают реальные сроки. Могут за убийство или сбыт наркотиков в крупном размере, там да. Судебная система относится к ним лояльно. Думаю, это будет урок для всех – как для нее, так и для окружающих. Потому что такое часто воспринимается как баловство: ну побили, ну потребовали деньги, какие-то 25 рублей. А формально это чистейший состав – вымогательство, и дети должны об этом помнить.

Ну а в случае повторного совершения преступления девочка может быть отправлена в места лишения свободы.

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