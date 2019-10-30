Шокирующее видео опубликовали красноярские автополицейские. Впечатлительным – лучше не смотреть. На видео – моменты столкновения пешеходов и автомобилей. На одном – пожилой человек с тростью на проезжей части, который отвернулся и не заметил, как на него задним ходом наезжает легковой автомобиль. В другом эпизоде женщина, которая пытается перейти улицу по зебре в центре города, отворачивается от машины и та сбивает ее на землю. При этом водитель движется медленно, но давит на тормоз только когда женщина уже лежит на земле. Еще страшнее, когда внезапно с обочины на проезжую часть выскакивает человек и удар невозможно предотвратить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/740919" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео с наездами на пешеходов опубликовала ГИБДД Красноярска.

За сутки в Красноярском крае произошло 13 наездов на пешеходов и львиная доля – в краевом центре, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. Коэффициент опасности накануне был очень высоким, ситуацию на дорогах ухудшила непогода: мокрый снег, сильный ветер. К тому же сыграло свою роль плохое освещение, на некоторых улицах оно либо слишком слабое, либо вообще отсутствует. И даже если передвигаешься медленно и оглядываться вокруг, не даешь себе никакой гарантии.

К сожалению, и статистика это подтверждает, большая часть ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов. Невнимательность и неосторожность приводят к печальным последствиям, особенно в непогоду и в темное время суток. Есть несколько простых советов, которые не требуют особых усилий. Первое и главное: когда переходишь дорогу, нужно убедиться, что водитель автомобиля вас увидел и уступает дорогу. И добавьте на свою одежду и одежду ребенка светоотражающие элементы, чтобы водители издалека в темноте видели вас.