Налог на землю станет меньше
С 1 ноября все мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, старше 55 лет, получили право на уменьшение налоговой базы на сумму кадастровой стоимости 600 квадратных метров (известные в народе как 6 соток) земельного участка. Специалисты красноярского краевого налогового Управления рассказали подробности.
Кто имеет право на льготу?
Налог на землю для всех льготных категорий землевладельцев исчисляется особым образом: налоговая база уменьшается на определенную сумму, которая равна кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток).
В НК РФ закреплено право на льготное налогообложение для следующих владельцев земельных участков:
- мужчин, достигших 60 лет,
- женщин, старше 55 лет,
- героев РФ и СССР,
- инвалидов 1 и 2 групп,
- чернобыльцев,
- лиц, принимавших участие в боевых действиях и др.
Особенности предоставления льготы
У предоставления вычета есть особенности:
- вычет в размере 10 000 рублей отменен, теперь действует новое правило, согласно которому для расчета налога производится уменьшение кадастровой стоимости на 600 квадратных метров,
- в перечень категорий — льготников вошли все пенсионеры и предпенсионеры. Право на уменьшение налоговой базы имеют и вышедшие досрочно на пенсию, и лица, достигшие оговоренного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно), которые получают ежемесячное пожизненное содержание,
- при наличии нескольких участков земли привилегию разрешено использовать только в отношении одного из них – по выбору заинтересованного лица,
- право на уменьшение кадастровой стоимости имеют собственники земельных участков и лица, у которых они находятся в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Как получить льготу
Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию (ИФНС) по месту жительства или месту нахождения земельного участка.
Контакт-центр 8-800-222-22-22
Потребуются документы:
- паспорт,
- соответствующее удостоверение, подтверждающее тот факт, что гражданин является льготником,
- документы, подтверждающие права на земельный участок (с 2016 года правоподтверждающим документом является только выписка из ЕГРН).
Внимание!
Льгота на земельный налог для пенсионеров будет предоставлена, если до 1 ноября будет получено уведомление, в котором указано, в отношении какого земельного участка вы хотите применить налоговый вычет. Если такое уведомление отправлено не будет, ФНС сама выберет для применения вычета тот участок, по которому рассчитанный размер налога оказался больше.
ИСТОЧНИК KP.RU