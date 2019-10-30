Налог на землю станет меньше

С 1 ноября все мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, старше 55 лет, получили право на уменьшение налоговой базы на сумму кадастровой стоимости 600 квадратных метров (известные в народе как 6 соток) земельного участка. Специалисты красноярского краевого налогового Управления рассказали подробности.

Кто имеет право на льготу?

Налог на землю для всех льготных категорий землевладельцев исчисляется особым образом: налоговая база уменьшается на определенную сумму, которая равна кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток).

В НК РФ закреплено право на льготное налогообложение для следующих владельцев земельных участков:

- мужчин, достигших 60 лет,

- женщин, старше 55 лет,

- героев РФ и СССР,

- инвалидов 1 и 2 групп,

- чернобыльцев,

- лиц, принимавших участие в боевых действиях и др.

Особенности предоставления льготы

У предоставления вычета есть особенности:

- вычет в размере 10 000 рублей отменен, теперь действует новое правило, согласно которому для расчета налога производится уменьшение кадастровой стоимости на 600 квадратных метров,

- в перечень категорий — льготников вошли все пенсионеры и предпенсионеры. Право на уменьшение налоговой базы имеют и вышедшие досрочно на пенсию, и лица, достигшие оговоренного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно), которые получают ежемесячное пожизненное содержание,

- при наличии нескольких участков земли привилегию разрешено использовать только в отношении одного из них – по выбору заинтересованного лица,

- право на уменьшение кадастровой стоимости имеют собственники земельных участков и лица, у которых они находятся в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Как получить льготу

Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию (ИФНС) по месту жительства или месту нахождения земельного участка.

Контакт-центр 8-800-222-22-22

Потребуются документы:

- паспорт,

- соответствующее удостоверение, подтверждающее тот факт, что гражданин является льготником,

- документы, подтверждающие права на земельный участок (с 2016 года правоподтверждающим документом является только выписка из ЕГРН).

Внимание!

Льгота на земельный налог для пенсионеров будет предоставлена, если до 1 ноября будет получено уведомление, в котором указано, в отношении какого земельного участка вы хотите применить налоговый вычет. Если такое уведомление отправлено не будет, ФНС сама выберет для применения вычета тот участок, по которому рассчитанный размер налога оказался больше.