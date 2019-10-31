2019-10-31T13:34:11+03:00
Здоровье

В одиннадцати городах и районах Красноярского края появятся врачи-гериатры

Произойдет это в 2020 году
Ольга КОСТИНА
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Врач-гериатр оказывает помощь пациентам преклонного возраста Фото: kraszdrav.ruВрач-гериатр оказывает помощь пациентам преклонного возраста Фото: kraszdrav.ru
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В Краевом госпитале для ветеранов войн обсудили вопросы создания в регионе гериатрической службы (оказание помощи пациентам преклонного возраста). В совещании приняли участие специалисты министерств социальной политики и здравоохранения края, представители общественности, региональных отделений ОНФ и депутаты.

- В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» основное внимание уделяется комфортному и здоровому продолжению жизни людей преклонного возраста, - сообщила Лада Безручко, заместитель министра социальной политики Красноярского края. - Это оказание социальных услуг и предоставление медицинской помощи, в том числе такого нового для нас вида, как гериатрическая помощь.

Участникам совещания удалось пообщаться с пациентами госпиталя Фото: kraszdrav.ru

Участникам совещания удалось пообщаться с пациентами госпиталя Фото: kraszdrav.ru

Участникам совещания удалось пообщаться с пациентами госпиталя, которые рассказали подробнее о том, как проходит их лечение. Медицинскую помощь по профилю «гериатрия» здесь можно получить в амбулаторных условиях и круглосуточном стационаре. В поликлинике принимает врач-гериатр. Во время осмотра больному проводится комплексная гериатрическая оценка, выявляются характерные возрастные заболевания. По итогам обследований формируется долгосрочный индивидуальный план профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Стоит отметить, что диагностика, профилактические меры и лечение назначаются с учетом возрастных особенностей больного.

- Также на базе трех отделений госпиталя организовано 40 гериатрических коек, на которых мы планируем до конца 2019 года пролечить 750 пациентов, - рассказала Екатерина Рязапова, исполняющая обязанности начальника КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн».

Приоритетные мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» - это создание гериатрических коек в межрайонных больницах и городах края, а также открытие специализированных кабинетов в поликлиниках, обучение медицинского персонала высшего и среднего звена.

Количество специалистов по этому направлению увеличилось Фото: kraszdrav.ru

Количество специалистов по этому направлению увеличилось Фото: kraszdrav.ru

- На базе Красноярского медицинского университета организована профессиональная переподготовка по специальности «гериатрия», - - пояснила Марина Бичурина, заместитель министра здравоохранения края. – Благодаря этому более 40 врачей-терапевтов краевых учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также порядка 50 медицинских сестер, прошли обучение и повысили свою квалификацию.

В поликлиниках Красноярска с 2018 года действуют кабинеты, в которых ведут прием пациентов врачи-гериатры. Поскольку количество специалистов по этому направлению увеличилось, в 2020 году такие же кабинеты начнут работать в Назарово, Богучанском, Нижнеингашском, Рыбинском и Шушенском районах. В межрайонных центрах и в нескольких городах (Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск, Ужур, Назарово и Шарыпово) до конца следующего года в стационарах будут созданы гериатрические койки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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