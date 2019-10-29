В перинатальном центре Ачинска родился семитысячный малыш

Важное событие произошло в Ачинском перинатальном центре. Родился семитысячный малыш! Он появился на свет в ночь на 26 октября в 00:02 минуты! Это девочка весом 3 200 граммов, ростом 53 сантиметров. Роды прошли самостоятельно. Девочка стала третьим ребенком. В семье уже есть два сына, доченьку очень ждали. Многодетная мама Светлана Верхотурова назвала малышку Алисой.

Это третий ребенок в семье Фото: pericentr2.ru

- Поздравляем вас с рождением долгожданной доченьки! – обратилась к молодым родителям во время торжественной выписки Нина Хаширова, заместитель главного врача КГБУЗ «ККЦОМД № 2» по акушерству и гинекологии. - Конечно же, желаю вам и вашим деткам здоровья, счастья и мира в семье!

Вручение свидетельства «семитысячного малыша» Фото: pericentr2.ru

Нина Витальевна, по уже установленной традиции, вручила многодетной семье памятный знак центра, свидетельство «семитысячного малыша», а Алисе Верхотуровой большую игрушку. В ответ, родители Алисы поблагодарили персонал центра за профессионализм, прекрасное отношение и замечательные условия пребывания.

Подарок для Алисы Фото: pericentr2.ru

Свидетельство «семитысячного малыша» сейчас украшает холл выписного зала.

СПРАВКА КП

Торжественное открытие перинатального центра в Ачинске состоялось 30 декабря 2016 года. Это современное пятиэтажное здание, рассчитанное на прием 120 пациентов одновременно. В основном здесь работают медики, которые ранее трудились в Ачинском роддоме. Также в Ачинск переехали несколько специалистов, которых обеспечили жильем и подъемными пособиями. Врачи перинатального центра оказывают помощь женщинам и детям со всех западных территорий Красноярского края.