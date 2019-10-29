Дороги лучше, пыли меньше. В Красноярске обсудили новации в дорожной сфере

Красноярские дорожники в этом году профессиональный праздник отметили по-особенному: устроили на острове Татышев яркое мероприятие для горожан и пригласили коллег из других регионов поделиться опытом. На площади была представлена спецтехника последнего поколения, а также состоялись зрелищные гонки на асфальтовых катках и «бобкэтах».

И специалисты отрасли, и красноярцы отмечают: в городе за последние два года стало намного чище. Для этого была внедрена интеллектуальная система управления транспортными потоками, которая анализирует трафик и с помощью регулирования различных режимов светофоров перераспределяет транспорт. Дороги стали свободнее, а воздух - чище: снизился объем выбросов выхлопных газов. Кроме того, появились новые стандарты благоустройства и уборки улиц. В частности, в зимний период городские власти отказались от использования песко-соляной смеси в пользу современных материалов.

«Раньше каждый сезон на улицы Красноярска высыпали в среднем 60 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Только вдумайтесь: это 10 железнодорожных составов грязи, которые скапливались на тротуарах и проезжей части, засоряли ливневые канализации а, высыхая, превращались в пыль, - отметил на семинаре «Новые технологии в содержании и ремонте улично-дорожной сети» мэр Красноярска Сергей Еремин. - Постепенно, внедряя инновационные технологии, нам удается делать город чище. И эту работу нужно продолжать».

Фото: Наталья ТИХОМИРОВА

Глава города поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что в Красноярске создается визуальный стандарт городской среды, где жители видят позитивные изменения. «Инновации люди иногда встречают с непониманием. И наша работа - разъяснять им, что мы делаем. Зачем внедряем новшества при ремонте дорог, интеллектуальные системы управления транспортными потоками, применяем новые материалы. Нам нельзя останавливаться! Как раз такие профессиональные встречи помогают напитаться новыми идеями», - заявил Сергей Еремин.

Представители дорожной отрасли из Москвы, Кемерово, Томска, Новосибирска, Норильска и других городов Красноярского края обсудили на семинаре успешный опыт внедрения новых технологий и материалов для содержания улиц.

В преддверии зимы особое внимание уделили вопросу качественной уборке города в холодное время года. Руководитель Национальной ассоциации зимнего содержания дорог (г. Москва) Анна Климентова отметила, что за последние два года Красноярск сделал большой шаг навстречу удобным и безопасным улицам.

«Город придерживается курса на мировые стандарты, по которым дороги должны быть чистыми от снега и льда в кратчайшие сроки. В Красноярске один из самых мощных парков спецтехники. С прошлого года произошел масштабный переход на современные противогололедные материалы, которые применяют все крупные города «зимних» стран. Ни один город мира из тех, где число людей превышает полмиллиона, не посыпает дороги песком и щебнем, потому что это вопрос безопасности движения и здоровья людей», - рассказала Анна Климентова.

Эксперт сделала акцент на мировой практике по очистке улиц от наледи. По ее словам, медицинские исследования как в России, так и за рубежом подтверждают вред пыли и дорожного смета, который формируется в результате использования песка. Такая смесь накапливает тяжелые металлы и выхлопные газы от автотранспорта и становится крайне опасной для человека. Именно поэтому самое распространенное орудие дорожников против льда и снега за рубежом - противогололедные реагенты. Например, в США на дороги высыпается около 20 миллионов тонн реагентов в год, во Франции - до 2 миллионов тонн, в Норвегии и Финляндии - более 300 тысяч тонн.

Наиболее популярными являются двухфазные противогололедные материалы. Это жидкие и твердые вещества в составе одного реагента. Такие средства уже используют в России. Свою эффективность они показали в Казани. В этом году успешную практику перенимают Екатеринбург, Самара, Пермь, Калуга и Новосибирск.

Представителей дорожных служб и муниципалитета познакомил с инновационным средством коммерческий директор Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ, г.Пермь) Евгений Немировский. Он рассказал, как на практике действует реагент нового поколения «Бионорд двухфазный». Он состоит на 75% из твердой фазы и на 25% - из жидкой. Всего в составе противогололедного средства четыре вещества: хлорид кальция (содержится, например, в молочных продуктах), хлорид натрия (пищевая соль), а также биофильные элементы и ингибитор коррозии. Механизм действия реагента таков: сначала жидкая и твердая фазы смешиваются в распределителе дорожной спецмашины, а затем на дорогу подаются увлажненные гранулы. Двухфазное средство для борьбы с зимней скользкостью, как показала экспертиза, в два раза эффективнее его твердых аналогов.

Еще одна причина взять на вооружение двухфазный противогололедный материал - его экономичность. Как пояснил Евгений Немировский, такого средства требуется гораздо меньше по сравнению с твердым реагентом: «Увлажненные гранулы тяжелее, поэтому материал равномернее распределяется по дорожному полотну, его не сдувает ветер и не выбрасывает за пределы проезжей части транспортный поток. У Красноярска теперь есть современная техника, которая в состоянии работать с двухфазным материалом. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время город перейдет на его использование».

Применение двухфазного противогололедного материала требует специальной инфраструктуры. Ее строительство, монтаж и обслуживание берет на себя завод-изготовитель. УЗПМ разработал автоматизированные комплексы хранения и заправки жидкой фазы реагента. Станции оборудованы источником автономного резервного электропитания, который обеспечивает бесперебойную работу, автоматической системой циркуляции жидкой фазы для поддержания нужной консистенции вещества и системой телеметрии, позволяющей с помощью смартфона или компьютера в режиме реального времени контролировать уровень и плотность вещества и точно подсчитывать объем его расхода.

«Комсомолка» расспросила красноярских эксплуатантов классического твердого реагента, как «Бионорд» оценивают специалисты? Напомним, в прошлом году в городе он масштабно применялся впервые.

Антон Старовойтов, руководитель службы технического контроля муниципального предприятия САТП, рассказал, что эффект, который отметили буквально все жители города, проявился весной, правда, не сразу поняли, как он связан с реагентом. «Когда оттаял снег, в городе не ощущалось пыли, как в прошлые годы! В чем нюанс? Дело в том, что зимой 2018/2019 годов мы впервые использовали «Бионорд». Раньше мы посыпали дороги песком и другими гравийными смесями, которые после зимы поднимались в воздух и наполняли городские улицы и дома всепроникающей пылью. В этом году все было по-другому! Горожане начали говорить, как чисто в городе! Все дело в том, что «Бионорд» состоит из природных минералов - растворяется в воде, которая уходит в ливневую канализацию».

Иными словами, специалисты подтвердили: материал эффективно справляется с зимней наледью и ее последствиями, а весной сокращает время и затраты на уборку города. Опытом применения современных средств против гололеда уже заинтересовались соседние города Красноярского края.