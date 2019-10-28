2019-10-29T08:40:59+03:00
Досуг

Куда сходить с ребенком в Красноярске во время осенних каникул-2019

В осенние каникулы можно сходить на книжную ярмарку, в «перевернутый» дом или в зоопарк за 100 рублей
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Фото: ТЮЗФото: ТЮЗ
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У красноярских школьников наступили осенние каникулы-2019. Отдыхать ученики в этом году будут 10 дней, так как 4 ноября – День народного единства для всех является официальным выходным. Мы подобрали самые популярные места для отдыха в Красноярске, куда можно отправиться всей семьей чтобы порадовать ребят.

Итак.

Кино

В дни каникул афиша для детей и подростков такова:

Можно посмотреть очередную часть фентези «Малефисента: Владычица тьмы», семейный фильм «Робо», мультфильмы «Эверест», «Сельма в Городе Призраков», «Семейка Аддамс», «Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн».

Эти фильмы идут сейчас практически во всех городских кинотеатрах.

*Киномакс

ул. 9 Мая, 77, Красноярск (ТРЦ «Планета», 2 этаж

Mori Cinema

ул. Партизана Железняка, 23, ТРЦ «Июнь», 2 этаж.

Синема Парк

ул. Дубровинского, 1И, Красноярск (ТРЦ Галерея Енисей, 1 этаж)

Эпицентр

просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 173Б

Квадро-фильм

ул. Телевизорная, 1, стр. 90, 1 этаж

Луч

ул. Карла Маркса, 149, РКК «Луч»

А в «специализированном» детском кинотеате «Мечта» (ул. Мичурина, 30) помимо мультиков и детских фильмов разработана специальная программа на период каникул. Маленькие посетители могут попробовать свои силы в Большом настольном турнире, в игре в шахматы, шашки, дженга, бинго, зообильярд (к слову, это мероприятие проходит каждое последнее воскресенье месяца, независимо от каникул). Также здесь научат работать с нитками и бусинами: плести браслет «Шамбала». На уроки ждут малышей от 3-х лет.

Фото: детский кинотеатр Мечта

Фото: детский кинотеатр Мечта

Театры

В Кукольном театре (ул. Ленина, 19) идут спектакли «Чук и Гек», «Теремок», «Круглый год», «Мой волшебный носок», «Мелкий бес», «Егоркина былина», «Рикки-Тикки-Тави», «Сны», «Машенька и медведь», «Новогодняя интермедия. Непослушная снежинка».

Красноярский ТЮЗ (ул. Вавилова, 35) показывает сказки «Красная Шапочка», «Слон Хортон», «Тринадцатый петушок». Приключенческий спектакль «Путаница», притчу о душе воды «Облако», интерактивный спектакль «По приколу! Кто решает, что смешно?», комикс «Оливер Твист», комедию «Кабачок «Разбитое сердце».

Фото: Театр кукол

Фото: Театр кукол

Наука

Традиционно, работают интерактивный музей науки «Ньютон Парк» (площадь Мира, 1) - программа «Свет» позволяет узнать обо все источниках света и изготовить свой собственный. А также «Я – движение», - о строении тела.

«Парк чудес Галилео» (просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий, 27, стр. 4, Красноярск (этаж 2) приглашает туда, где не действуют законы физики! Юные исследователи смогут походить, побегать и попрыгать по стенам и потолку: здесь сделана специальная «перевернутая» комната.

Красноярский краевой краеведческий музей (ул. Дубровинского, 84) представит выставку «Хрупкий мир» - орнитологи музея научат ребят и их родителей различать яйца птиц и разбираться в гнёздах.

Фото: Галилео

Фото: Галилео

Техника

До 10 ноября в ТРЦ «ИЮНЬ» (ул. Партизана Железняка, 23) будет работает выставка «Мир кубиков». Здесь можно увидеть собранные из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, любимых героев кино и мультфильмов.

КРЯКК

С 31 октября по 4 октября в МВДЦ «Сибирь» (пр. Авиаторов, 19) пройдет ярмарка книжной культуры. Детская программа КРЯКК очень разнообразна: это мастер-классы от российских и зарубежных литераторов, спектакли и выставки.

Парк флоры и фауны

Парк «Роев ручей» (ул. Свердловская, 293) во время каникул предлагает экскурсию «Роев. Закулисье». Посетителям будет предоставлена возможность:

— узнать, как ухаживают за львом и другими опасными хищниками;

— побывать у ветеринаров,

— взглянуть, на какой высоте кормят жирафов,

— узнать об особенностях работы с ездовыми собаками,

— познакомиться поближе с хищными птицами.

Экскурсии пройдут 2, 3, 4, 9 и 10 ноября в 11:00 и 13:00.

Акция: с 1 ноября по 31 декабря все входные билеты в парк будут стоить 100 рублей.

Фото: Роев ручей

Фото: Роев ручей

ИСТОЧНИК KP.RU

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