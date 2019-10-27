IV городской день профилактики инсульта в Красноярске посетили более 500 человек

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Этот день был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Основная цель – призвать к срочным активным действиям во всеобщей борьбе против этого заболевания.

Что такое инсульт? Это острое нарушение кровоснабжения головного мозга и одна из основных причин смертности и глубокой инвалидности. Каждые полтора часа с кем-то в Красноярске случается инсульт. В Красноярском крае ежегодно регистрируются 12 тысяч случаев инсульта, в России — 500 тысяч. Не более 2 процентов людей в состоянии инсульта способны сами вызвать врача. Получается, что жизнь человека зависит от тех, кто рядом. Медлить в этой ситуации нельзя, дорога каждая секунда. Поэтому нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Потому что инсульт нельзя вылечить дома!

Простой тест на симптомы инсульта Фото: krasgkb20.ru

Жителям края помощь могут оказать в девяти специализированных сосудистых центрах. Четыре из них находятся в Красноярске (краевая клиническая больница, 20-я больница, БСМП, железнодорожная больница). Еще пять за пределами краевого центра – это Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск, Железногорск.

Давно известно, что самая лучшая защита – это профилактика. В Красноярске 27 октября в ДК имени 1 Мая прошел IV городской день профилактики инсульта. Мероприятие организовано при поддержке министерства здравоохранения Красноярского края.

Специалисты дали важные рекомендации Фото: krasgkb20.ru

Весь день здесь работала большая команда волонтеров Красноярского медицинского университета, а также неврологи, психологи и реабилитологи краевой клинической больницы, межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона, Красноярской межрайонной клинической больницы №4 и медицинского центра «Компас здоровья». Гостем мероприятия стала Марина Бичурина, заместитель министра здравоохранения Красноярского края.

В течение дня прошли мини-тренинг по стрессоустойчивости Фото: krasgkb20.ru

- Городской день борьбы с инсультом мы проводим уже четвертый год, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Наталья Хало, заведующая неврологическим отделением КМКБ №20 имени И. С. Берзона. - Наша главная задача - информировать население о факторах риска и научить распознавать сосудистую катастрофу. Инсульт опасен тем, что пациент сам не способен вызвать скорую помощь, его судьба зависит от того, кто находится рядом. Бывают случаи, когда близкие люди видят, что с человеком что-то не так, но принимают это за игру, шутку, не осознают серьезности положения и обращаются к врачу только на второй-третий день. А при инсульте важна каждая минута. Благодаря таким просветительским акциям, как сегодня, мы можем обратить внимание людей на проблему инсульта, рассказать, как избежать сосудистой катастрофы и как правильно действовать, если помощь потребуется кому-то рядом.

Интерактивная лекция Фото: krasgkb20.ru

На тематических площадках гости мероприятия могли получить индивидуальную консультацию: определить свои факторы риска нарушения мозгового кровообращения, измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, индекс массы тела, количество воды и жира в организме, научиться выполнять упражнения для профилактики заболеваний системы кровообращения, а также при головокружении, болях в шее и спине.

Мероприятие посетили более 500 человек Фото: krasgkb20.ru

Доктор медицинских наук Павел Шнякин (главный внештатный специалист — нейрохирург минздрава Красноярского края) рассказал о том, как устроен мозг и как он болеет. Самые активные участники получили в подарок книгу «Хрупкий мозг. Инсульту не быть?!» с автографом автора.

Кандидат медицинских наук Наталья Хало (главный внештатный специалист минздрава по лечению больных с нарушениями мозгового кровообращения) провела интерактивную лекцию на тему - «Все, что вы хотели знать об инсульте, но боялись спросить. Мифы и реальность».

Полезная информация Фото: krasgkb20.ru

На интерактивной площадке клинического психолога КМКБ №20 имени И. С. Берзона Александры Анохиной рассматривалось несколько важных тем. Например, о том, «Вреден или полезен алкоголь? А как быть с кофе?», а также «Стресс - причина всех болезней? Как развить в себе стрессоустойчивость?» и «Как справиться с депрессией и тревогой?». Демонстрировались дыхательные техники релаксации, методики переключения эмоционального полушария на логику. Проводилось тестирование, применялись различные методики и, самое важное, звучали необходимые рекомендации о том, как справляться со всеми этими проблемами.

После выступления зрители долго не отпускали врачей, задавая все новые и новые вопросы Фото: krasgkb20.ru

Зрители долго не отпускали специалистов, задавая все новые и новые вопросы.

В течение дня прошли мини-тренинг по стрессоустойчивости, правильному питанию и профилактике депрессии. А еще можно было сфотографироваться с неунывающей командой проекта «Дом в горошек» - больничными клоунами и перепробовать все кислородные коктейли от «Губернских аптек».

Добавим, что IV городской день профилактики инсульта посетили более 500 красноярцев.