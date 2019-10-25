Японские студентки восхитились работой красноярского хирурга во время проведения сложной операции

Студентки из Японии приехали в Красноярск по программе международного студенческого обмена между Красноярским государственным медицинским университетом имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и Медицинским факультетом Университета из города Ниигата (Япония).

У себя на родине девушки учатся на 4 курсе. В Красноярске они изучали экспериментальную медицину, участвовали в образовательном процессе и научно-исследовательской работе на кафедрах и в лабораториях КрасГМУ. Визит в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н.С.Карповича носил ознакомительный характер. Японские студентки побывали в нейрохирургической операционной во время операции, которую проводил профессор Андрей Аркадьевич Народов.

Японские студентки побывали в нейрохирургической операционной Фото: kraszdrav.ru

Как позже рассказали они сами: в Японии у студенты – медики на младших курсах не всегда могут попасть на сложную интересную операцию. Эта возможность предоставляется позже, только на старших курсах. А им вот довелось увидеть работу опытных врачей, благодаря своему визиту в Красноярск. Поэтому девушки с неподдельным интересом и нескрываемым восхищением наблюдали за работой российского нейрохирурга.

- В разных странах есть хорошие моменты в медицине, - отметили будущие японские врачи. - Нам интересно посмотреть лучшие практики, которые есть в каждой стране, чтобы потом применять в своей медицинской деятельности.