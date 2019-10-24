2019-10-24T03:24:00+03:00
Спорт

Легенда мирового бокса Рой Джонс младший проведет кастинг в Красноярске

Знаменитый спортсмен ищет талантливых ребят в сою команду
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Легенда мирового бокса Рой Джонс младший проведет кастинг в КрасноярскеЛегенда мирового бокса Рой Джонс младший проведет кастинг в КрасноярскеФото: предоставлено телеканалом ТВК
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В Красноярск приехал знаменитый боксер Рой Джонс младший. Легенду мирового спорта встретили в аэропорту вчера, 23 октября. Его визит связан с социальным проектом «Путь к абсолютной победе», который боксер реализует в России. К слову, Красноярск стал одним из первых городов, который спортсмен посетил с этой целью. Следующий кастинг Рой Джонс младший проведет в Иркутске. Об этом сообщил канал ТВК.

Знаменитый боксер рассматривает для своего проекта кандидатуры в возрасте от 10 до 17 лет. В команду войдут 10 лучших боксеров, которые выберет сам спортсмен во время своего турне по городам России. Желающие тренироваться под началом легенды спорта подавали заявки до 15 октября, а 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина с 14:00 до 20:00 пройдет отбор кандидатов. В 20:00 Рой Джонс-младший проведет автограф-сессию для всех желающих.

Как отметил Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края, визит легенды мирового бокса даст импульс развитию этого вида спорта в крае. На кастинг именитого спортсмена подали заявки порядка 400 ребят, из которых Рой Джонсон и его тренеры отобрали 100. Молодежь присылала видеоролики, после просмотра которых у экс-чемпиона должно было сложиться впечатление об опыте и навыках претендентов. Среди счастливчиков юные боксеры из Красноярска, Норильска, Ачинска, Канска и Минусинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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