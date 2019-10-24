2019-10-24T16:06:14+03:00
Происшествия

В Красноярске осудили лидера радикальной религиозной ячейки, запрещенной в России

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краюФото: ГСУ СК по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Красноярске зачитали приговор лидера радикальной религиозной ячейки. Женщине зачем-то понадобилось пропагандировать идеологию МТО «ИГИЛ», запрещенного в России. Она даже смогла собрать вокруг себя единомышленников. Благо ее деятельность попала в поле зрения правоохранителей и ее вовремя смогли задержать.

Как сообщили в управлении ФСБ России по Красноярскому краю, во время оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что осужденная организовала в Красноярске деятельность женской радикальной религиозной ячейки. Правоохранители зафиксировали факты пропаганды и оправдания терроризма среди участниц собраний.

В отношении возбудили и расследовали уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Позже несознательная гражданка села на скамью подсудимых. Суд решил, что в качестве наказания ей достаточно будет двух лет лишения свободы. Свой срок фигурантка будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком
Задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский»
Сотрудника Федеральной службы в Хакасии подозревают в получении взятки
Неработающих пенсионеров в Красноярском крае приглашают получить региональную соцвыплату
На красноярском заводе собрали первый пролет моста через Николаевский проспект
В Канске построили новую школу впервые за 15 лет
Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсом
Стрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщин
Пенсионер в Красноярском крае отправился в путешествие по Енисею и пропал
В Красноярске капитально отремонтировали 310 домов
В Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные изменения
В Красноярске найден пропавший 13-летний подросток
В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклона
В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбой
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом»
Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воров
Лучших аграриев в Красноярском крае наградят новыми авто
На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинат