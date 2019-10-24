В Красноярске осудили лидера радикальной религиозной ячейки, запрещенной в России

В Красноярске зачитали приговор лидера радикальной религиозной ячейки. Женщине зачем-то понадобилось пропагандировать идеологию МТО «ИГИЛ», запрещенного в России. Она даже смогла собрать вокруг себя единомышленников. Благо ее деятельность попала в поле зрения правоохранителей и ее вовремя смогли задержать.

Как сообщили в управлении ФСБ России по Красноярскому краю, во время оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что осужденная организовала в Красноярске деятельность женской радикальной религиозной ячейки. Правоохранители зафиксировали факты пропаганды и оправдания терроризма среди участниц собраний.

В отношении возбудили и расследовали уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Позже несознательная гражданка села на скамью подсудимых. Суд решил, что в качестве наказания ей достаточно будет двух лет лишения свободы. Свой срок фигурантка будет отбывать в колонии-поселении.