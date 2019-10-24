Красноярские врачи объяснили, почему нельзя лечиться антибиотиками без назначения доктора

В 20-й больнице прошел семинар для врачей наших детских соматических отделений на тему «Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в педиатрической практике».

Почему это важно? Антибиотики - это единственный класс лекарственных препаратов, эффективность которых теряется со временем. Для сравнения: хину и листья ивы использовал еще Гиппократ более двух тысяч лет назад, снимал ими боли и лихорадку. И до сих пор эти средства не теряют своей актуальности. С антибиотиками иначе. К примеру, пенициллин был изобретен в 1928 году, но теперь мы практически ничего не можем лечить с его помощью. А прошло всего 90 лет!

Практика показывает, что затраты фармкомпании на введение одной новой молекулы антибиотиков могут достигать миллиарда долларов. Если антибиотик назначать нерационально, через несколько лет у штаммов возбудителей сформируется устойчивость (резистентность) к препарату, и придется искать новые средства и проводить новые исследования, чтобы найти другой эффективный препарат. А в это время люди будут преждевременно погибать от лекарственно-устойчивых штаммов инфекций.

Все врачи справились с заданиями во время семинара Фото: krasgkb20.ru

Международные эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, то от самых распространенных лекарственно-устойчивых штаммов инфекций в мире будет умирать больше людей, чем от рака и диабета вместе взятых.

- На сегодняшнем занятии мы напомнили врачам о том, что мало назначить антибиотики здесь и сейчас, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Полынцева, клинический фармаколог КМКБ №20 имени И. С. Берзона. - Нужно обязательно подумать, какая будет возможность применить эти антибиотики в ближайшие десятилетия. Перед назначением антибиотиков важно установить, действительно ли в организме пациента есть бактериальный очаг. У нас есть возможность подтвердить или опровергнуть наличие бактерий при помощи стрептатеста. На регулярных занятиях мы обсуждаем с коллегами практику назначения антимикробных препаратов. Все врачи в конце семинара проходят обязательное тестирование на усвоенные знания: выбирают антибиотик при той или иной патологии, рассчитывают дозу при должном весе и возрасте пациента, объясняют, почему назначен этот препарат.

Этот тест поможет определить, нужно ли лечиться антибиотиками Фото: krasgkb20.ru

Например, раньше при остром тонзилофарингите (ангине) пациенту всегда назначали антибактериальную терапию. Прошло время, ученые поняли, что опасен лишь стрептококк, который, образно говоря, может «лизать горло и кусать сердце», вызывая осложнения. При помощи стрептатеста человек даже в домашних условиях может взять мазок из горла и через 10 минут получить результат. Если он положительный - требуется назначение антибиотиков, если нет - достаточно местных антисептиков в горле. НО! Независимо от результатов теста пациенту обязательно нужно обратиться к врачу, потому что назначать препараты должен специалист.

Один из тестов, которые во время семинара выполняли медики: «Какую антибактериальную терапию целесообразно назначить при остром риносинусите и остром среднем отите у пациентов с аллергией на бета-лактаннные антибиотики. Рассчитайте дозу антибиотика пациенту 6 лет весом 20 кг внутривенно и перорально». Все врачи успешно выполнили это и все другие задания.

Врачи проходят дополнительное обучение Фото: krasgkb20.ru

Добавим, что в помощь врачам разработана методическая литература, а также мобильное приложение «Карат» (комплекс алгоритмов рациональной антимикробной терапии). Клинические фармакологи больницы проходят регулярное дополнительное обучение, чтобы поддерживать знания в актуальном состоянии и делиться ими с коллегами.