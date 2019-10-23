Прокуратура обязала главу Красноярка найти виновника в сносе ограды Троицкого кладбища

Красноярская прокуратура совместно со специалистами службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края провела проверку по факту сноса исторического ограждения Троицкого кладбища. И обязала главу города найти того чиновника своей администрации, который виновен в этом.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск: о том, что Троицкий некрополь является объектом культурного наследия с 1999 года, мэрию уведомили еще в феврале этого года. Тогда служба по охране объектов культурного наследия направила главе города целый список таких памятников, в котором он значился.

Подрядчик успел снести часть стены, прежде, чем его остановилиФото: Диана ИВАНОВА

Эта информация до управления архитектуры была доведена. Однако в департамент городского хозяйства почему-то не дошла. Тем не менее, ответственности с департамента это не снимает – можно ведь было перед началом работ посмотреть статус земельного участка, на котором он планировал работы, в специализированной базе.

Документа на проведение работ утверждал руководитель департамента горхозяйства, теперь уже бывший (он уволился и покинул Красноярск). Подрядчик успел снести часть стены, прежде чем его остановили.

Добавим, что результаты проверки переданы в прокуратуру Советского района для доследственной проверки по факту уничтожения выявленного объекта культурного наследия.