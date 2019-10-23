Дома в Канске простоят еще долго, если за ними как следует ухаживать!

Ситуация в Канске типична для всей России

- Эта ситуация возникла – не в отдельном городе Канске, такое положение дел – во всей России, - считает Владимир Зыков, директор Управляющей компании «Жилсервис Плюс» города Канска. – Раньше администрации городов могли утверждать тариф по содержанию дома, если жители на общем собрании его не утверждали. Сейчас у муниципалитетов забрали эту возможность. Но люди не хотят платить больше и это естественно! Когда мы проводим собрания, никакие аргументы не помогают. Все хотят, чтобы их дома содержались в должном состоянии, чтобы проводились своевременные дорогостоящие ремонты, чтобы везде стояли лавочки и были детские городки, но платить за это никто не согласен. Это, на мой взгляд, происходит из-за отсутствия ответственности. Ведь ни один из жителей или председатель совета дома не несет ответственность за состояние дома, она лежит на управляющей компании, а конкретно – на руководителе.

Дворы оборудованы подручными материалами, на сертифицированные площадки денег у УК нетФото: Диана ИВАНОВА

Сотрудники УК проводят бесконечные собрания, объясняют целесообразность повышения тарифов. Но достучаться до жильцов и окончательно согласовать не могут. Получается какой-то замкнутый круг: коммунальщики без повышения тарифов не могут должным образом проводить работы в домах, жители платить больше не соглашаются, а дома, и без того старые, продолжают разрушаться без надлежавшего ухода. Какой из этого всего выход? Только изменение законодательства!

ЖКХ – это единственная отрасль, которая защищает собственников

- Ни энергетики, ни другие ресурсники, не спрашивают разрешение у людей, когда поднимают цены на воду, тепло или свет, - комментирует Татьяна Казакова, директор ООО «Жилищник». - Они идут в министерство тарифной политики и там утверждают плату. Нам же нужно обратиться сначала к людям. И получается замкнутый круг. Раньше, когда люди нам отказывали, мы шли в мэрию. А сейчас нам идти некуда.

Так быстро, как в ЖКХ, нигде не меняется законодательство. Отсюда и такие несовершенные законы, - Вообще, когда на законодательном уровне принимается законы, Правительство должно принять какое-то решение по утверждению тарифов. Но этого сделано не было. И мы сейчас вынуждены договариваться с жителями, которые в большинстве своем отвечают, что их не волнуют наши проблемы. Эту услугу должно регулировать Правительство. Почему ресурсные организации устанавливают тарифы в министерстве тарифной политики, а мы не можем? К одному и тому же вопросу подходы разные. Ведь ни один житель не оспаривает и не жалуется на повышение стоимости услуг водоснабжения, например. А на нас жалуются регулярно. Государство считает, что собственники должны бремя ответственности брать на себя, собственники говорят, что им это не нужно. А мы - между двух огней, вечно виноватые.

Люди злоупотребляют своими правами

- Как выражаются юристы, «собственники злоупотребляют своим правом», - объясняет Евгений Горбачев, директор ООО «СОРЖ». - То есть им дано право устанавливать размер платы за надлежавшее содержание дома, а они его не используют. Но никто не задумывается, чем это нам всем грозит. Ведь то, что мы не можем установить экономически обоснованные тарифы приводит к тому, что ветшает жилищный фонд, дома приходят в негодность, с каждым годом они становятся все хуже, потому что на содержание общедомового имущества денег нет. В Канске дома и так в ужасном состоянии. А если их еще и не обслуживать нормально, то они скоро все разрушаться!

Самое обидное, что мы знаем пути решения этой проблемы - нужно вернуть функцию утверждения тарифов государству. Плату легко рассчитать, мы ежегодно предоставляем информацию. Либо отдать все в ведение министерства тарифной политики. Это в чистом виде проблема несовершенного законодательства. И для того, чтобы изменить ситуацию нужна Законодательная инициатива субъекта российской федерации о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ. До 2004 года так и было, Жилищный кодекс существовал в другой редакции, где было четко прописано: на уровне местного самоуправления, исходя из необходимых затрат, формируется плата для обслуживания домов. И тогда было все более-менее просто: в начале года мы подавали документы, город утверждал стоимость услуг, выносил постановление и тарифы были обоснованные. И никто из людей даже не задумывался, сколько он платит.

Уже сейчас в Канске целый список домов, которые невозможно содержать по действующим тарифам, от них отказались все управляющие компанииФото: Диана ИВАНОВА

Идея красивая только в задумке

- Сейчас, когда 100 процентов за свое жилье стали платить собственники, государство решило, что регулировать плату собственники тоже должны сами. Идея, конечно, красивая, но только в задумке, - рассказывает Евгений Горбачев, директор ООО «СОРЖ». - Не готовы еще наши граждане брать на себя ответственность, а главное, платить за свой комфорт. Собственники пренебрегают своим правом устанавливать тарифы за содержание домов. На собрание приходит очень мало жителей, а из тех, кто присутствует, соглашается на повышение тарифов – еще меньше. Поэтому утвердить нормальные тарифы мы не можем.

А законодатель, как будто смеется над нами и предлагает, если мы не можем собрать жильцов вживую, проводить собрания в режиме онлайн-конференции с помощью сайта Госуслуг. Но мы то знаем, какой процент жителей зарегистрирован на портале Госуслуг! Мы регулярно мониторим посещения и видим – что за все время к нам захотят через портал один – два человека, и то чаще, чтобы пожаловаться. И с кем, спрашивается, проводить модную онлайн-конференцию, чтобы таком образом утвердить тарифы на услуги?

С жильцами договориться не получается

- Канск – она из немногих территорий, где стали утверждать тарифы с жителями, - замечает Денис Дерлам, директор ООО «ЖКХ». - Эта мера, скажем прямо, очень непопулярная и социально опасная. Было – 14, стало – 18 рублей и все сразу начинают хаять сначала коммунальщиков, а потом - власть. Но если все оставить как есть, когда-то последний дом в России развалится. До людей достучаться не получается. Когда он строит дачу, он смиряется, что он отдает часть зарплаты. А свой дом, где он является собственником квартиры, он не считает нужным содержать в должном виде. Отношение собственников – ужасное. Мы имеем такие дома, где много переселенцев из ветхого аварийного жилья - они вообще ничего не готовы платить. А как нам содержать эти дома, на что? Мы собирали собрания уже три раза. Никто не хочет не то, что согласовывать повышение платы, половина из них не платят совсем. А мы должны обеспечить им безопасное и комфортное проживание. У людей ответственности за свое жилье нет. Мы даже не можем избрать председателя и совет дома, никому не нужна эта дополнительная общественная нагрузка. Поэтому схема, когда можно как-то воздействовать через председателя или совет дома, тоже не работает. Ходим по квартирам, в каждой квартире устраиваем стихийное собрание, объясняем, на пальцах растолковываем, но ничего не помогает, все бесполезно! Надеялись, что получится решить этот вопрос через прокуратуру, но, к сожалению, не получилось.

Утверждать тарифы должны профессионалы

- Глупость – согласовывать тарифы с людьми, ведь если в доме 90 квартир, мы имеем минимум 90 мнений. ЖКХ – единственная отрасль, где, повышая цены, спрашивают разрешение у жителей, - считает Владимир Зыков, директор Управляющей компании «Жилсервис Плюс» города Канска. - Картинка, конечно, красивая: собственники сами принимают решения, сами содержат свои дома, но в любом вопросе, люди, принимающие решение, должны быть компетентны. Или хотя бы осознавать серьезность положения, в данном случае - что их дома просто-напросто разваливаются. Но они не осознают! Разобраться и увидеть ситуацию целиком могут только профессионалы. Поэтому мы и надеемся, что государство услышит о нашей проблеме и передаст все полномочия по формированию тарифов в жилищной отрасли компетентным органам.