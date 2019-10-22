Неонатолог Минздрава РФ Светлана Ионушене высоко оценила работу Краевого центра охраны материнства и детства

В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства состоялась двухдневная конференция «Современные технологии реанимации и интенсивной терапии в неонатологии». Основным спикером выступила - Светлана Ионушене, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-неонатолог Минздрава России по сибирскому федеральному округу. Врач анестезиолог-реаниматолог ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр».

Светлана Владимировна выступила перед врачами Фото: pericentr.ru

Светлана Владимировна выступила перед врачами-неонатологами, анестезиологами-реаниматологовами, педиатрами и медицинскими сестрами – все они оказывают помощь новорожденным в родильных домах.

- Специалисты обсудили современные технологии профилактики и терапии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства. – А также лучшие практики из новых доказательств, современные технологии и тренды неонатальной нейропротекции, реализацию протокола энтерального питания недоношенных детей. На примерах рассмотрели, как укладки недоношенных малышей могут повлиять на их развитие, а также отработали тренинг с практическими навыками.

Медики отработали тренинг с практическими навыками Фото: pericentr.ru

Светлана Ионушене провела обход детских реанимаций, палат интенсивной терапии и отделения второго этапа выхаживания. Она высоко оценила работу красноярских специалистов. Кроме того, поделилась с коллегами тактикой и стратегией применения различных технологий респираторной поддержки у новорожденных и дала ценные рекомендации для улучшения и оптимизации работы в отделениях.