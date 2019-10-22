В поселке Таежный на научном фестивале РУСАЛа побывали полторы тысячи человек

Яркий, познавательный и очень увлекательный – большой фестиваль науки прошел в минувшую субботу в поселке Таежный Богучанского района. Экспозиция работала восемь часов и за это время ее успели посетить полторы тысячи человек. Причем с одинаковым интересом приходили сюда и школьники, и их родители, и учителя.

Различные научные эксперименты не оставили равнодушными никого – участникам показали, на какие чудеса способна химия. Они приняли участие в археологических раскопках, собирали роботов и смотрели научные фильмы с специальном купольном кинотеатре. А подарили жителям Таежного этот праздник компания РУСАЛ и Богучанский алюминиевый завод.

- Этот фестиваль, прежде всего, для подрастающего поколения – сегодняшних школьников. РУСАЛ – это большая инженерная компания, которая заинтересована в развитии научных кадров, в новых инженерах, которые придут к нам работать через 10-15 лет. Сегодня вы узнаете, что наука – это не скучная жизнь, которая проходит в пыльных кабинетах институтов, а увлекательные и интересные опыты и эксперименты, – отметил генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

- Подобные мероприятия – это не только эмоции для детей и взрослых, это, прежде всего, профориентация и отличная возможность для школьников выбрать своё будущее. Формат Фестиваля Науки знакомит участников с более сложными процессами в трудовой деятельности человека, важностью и особенностью научных профессии. Научное мышление было и будет основой технического прогресса, – подчеркнул заместитель главы Богучанского района по социальным вопросам Иван Брюханов.

Добавим, что волонтеры оказали большую помощь в подготовке и проведении мероприятия. Ими стали старшеклассники школ №7 и №20, а руководили ими сотрудники Богучанского алюминиевого завода.

РУСАЛ ФестивAL #Наука в этом году пройдет в десяти регионах присутствия компании. Мероприятия стартовали 26 сентября в Ереване (Армения), в следующие выходные большой научный фестиваль пройдет в Ачинске.