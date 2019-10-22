2019-10-22T11:54:08+03:00
Общество

В поселке Таежный на научном фестивале РУСАЛа побывали полторы тысячи человек

Для школьников это не только эмоции, это возможность выбрать будущую профессию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В поселке Таежный прошел научный фестиваль. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого заводаВ поселке Таежный прошел научный фестиваль. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода
Изменить размер текста:

Яркий, познавательный и очень увлекательный – большой фестиваль науки прошел в минувшую субботу в поселке Таежный Богучанского района. Экспозиция работала восемь часов и за это время ее успели посетить полторы тысячи человек. Причем с одинаковым интересом приходили сюда и школьники, и их родители, и учителя.

Различные научные эксперименты не оставили равнодушными никого – участникам показали, на какие чудеса способна химия. Они приняли участие в археологических раскопках, собирали роботов и смотрели научные фильмы с специальном купольном кинотеатре. А подарили жителям Таежного этот праздник компания РУСАЛ и Богучанский алюминиевый завод.

- Этот фестиваль, прежде всего, для подрастающего поколения – сегодняшних школьников. РУСАЛ – это большая инженерная компания, которая заинтересована в развитии научных кадров, в новых инженерах, которые придут к нам работать через 10-15 лет. Сегодня вы узнаете, что наука – это не скучная жизнь, которая проходит в пыльных кабинетах институтов, а увлекательные и интересные опыты и эксперименты, – отметил генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

Генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

- Подобные мероприятия – это не только эмоции для детей и взрослых, это, прежде всего, профориентация и отличная возможность для школьников выбрать своё будущее. Формат Фестиваля Науки знакомит участников с более сложными процессами в трудовой деятельности человека, важностью и особенностью научных профессии. Научное мышление было и будет основой технического прогресса, – подчеркнул заместитель главы Богучанского района по социальным вопросам Иван Брюханов.

Добавим, что волонтеры оказали большую помощь в подготовке и проведении мероприятия. Ими стали старшеклассники школ №7 и №20, а руководили ими сотрудники Богучанского алюминиевого завода.

РУСАЛ ФестивAL #Наука в этом году пройдет в десяти регионах присутствия компании. Мероприятия стартовали 26 сентября в Ереване (Армения), в следующие выходные большой научный фестиваль пройдет в Ачинске.

В организации фестиваля активное участие принимали волонтеры. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

В организации фестиваля активное участие принимали волонтеры. Фото: пресс-служба Богучанского алюминиевого завода

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае женщину принудительно заставили лечиться от туберкулеза
В Красноярске провели рейд по стихийным рынкам
В Красноярске Дирекция универсиады и Федеральное казначейство готовы судиться
В Красноярске на предстоящие праздники перекроют улицы в центре
В Красноярске участковый обманул двух проституток
ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей
В Красноярске в травмпункте на Джамбульской установили новое оборудование
В Красноярском крае из-за прорвавшейся дамбы пропал «вагон с золотом»
Красноярец помог сотрудникам ГИБДД задержать водителя-наркомана
В Красноярске впервые состоится конкурс вокалистов имени Дмитрия Хворостовского
В Красноярске оправдали водителя «Лексуса», сбившего девочку на велосипеде
На Фестивале Дмитрия Хворостовского прозвучит «Отчалившая Русь»
В Красноярском крае товарищи уничтожили леса на 11 миллионов рублей
Начальник отдела заповедника «Саяно-Шушенский» попался на взятке в 100 тысяч рублей от тувинских браконьеров
Красноярцам рассказали, куда потратят 10 миллиардов рублей из фонда капремонта
Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске
Мэрия Красноярска потратит 27 миллионов рублей на новогодние елки для города
В Красноярске ищут эксгибициониста, преследовавшего 15-летнюю школьницу