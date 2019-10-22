Афиша Красноярска на неделю с 23 октября

Турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева

В этом году турнир возвращается на главную борцовскую арену – Дворец спорта им. Ивана Ярыгина.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 300 лучших спортсменов до 16 лет.

Напомним, турнир по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона, почётного гражданина Красноярска, депутата Государственной Думы РФ Бувайсара Сайтиева проводится в Красноярске с 2005 года.

Дворец спорта им.Ивана Ярыгина

26-27 октября

4 спектакля Театра Пушкина, которые можно смотреть онлайн

Теперь у зрителей есть возможность смотреть любимые спектакли не выходя из дома. Для этого достаточно приобрести билет и в течение года смотреть запись.

Право просмотр можно получить на сайте «Онлайн-сцены». Цена вопроса — 200 рублей. Достаточно лишь авторизоваться там через любую из трех соцсетей (Vk, Facebook, «Одноклассники»).

Сейчас для просмотра доступны четыре спектакля:

«Преступление и наказание»

«Дядя Ваня. История одного выстрела»

«Я.Другой.Такой.Страны»

«Старший сын» (можно смотреть бесплатно)

Домашние игры команд мастеров 0+

Чемпионат России по регби. Сезон 2019. Плей-офф. Полуфинал.

РК «Енисей-СТМ» (Красноярский край) – РК «ВВА-Подмосковье» (Монино)

Стадион «Авангард»

ул. Ак. Павлова, 21/1

25 октября, 19.30

Чемпионат России по регби. Сезон 2019. Плей-офф. Полуфинал.

РК «Красный Яр» (Красноярск) – РК «Слава» (Москва)

Стадион «Красный Яр»

ул. Маерчака, 57

26 октября, 16.00

Массовые катания на стадионе «Енисей» 3+

Красноярцы и гости города могут начать сезон катаний на коньках на самом большом ледовом поле в регионе – 114 на 70 метров!

Продолжительность одного сеанса – 2 часа. Посетителей начинают пускать на стадион за 30 минут до начала сеанса. Расписание будет меняться в зависимости от занятости льда тренировками и играми.

Купить билет на массовые катания можно через терминалы «Платежка». Ближайший к стадиону «Енисей» установлен по адресу: ул. Юности,18, КПП1 (служебный вход).

Билеты по льготным ценам действительны при предъявлении документа (пенсионное, паспорт, свидетельство о рождении для детей). Администраторы на стадионе попросят показать ваш документ.

Внимание! Это первый сезон массовых катаний на стадионе, здесь пока нет проката и заточки коньков.

Стадион «Енисей»

ул. Юности, 18

27 октября, 19.

Билеты 250 рублей, для посетителей 60 лет и старше – 150 рублей, для детей (от 3-х до 14 лет) – 150 рублей.

Ансамбль танца «Енисейские зори» 6+

Праздничная программа посвящена полувековому юбилею муниципального ансамбля танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова — одному из главных культурных брендов Красноярска.

Почётными гостями в этот вечер станут знаменитые коллективы и исполнители Красноярска, Красноярского края.

За полчаса до начала концерта в фойе Большого концертного зала зрителей ждёт праздничный коктейль.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 октября, 19.00

Билеты 400-1000 рублей.

Марево (Премьера) 16+

Эта опера впервые поставлена в 2013 году.

Действие происходит в следующий за мгновенной смертью момент: в автокатастрофе погибли мужчина, женщина, их дети, а еще собака, птицы и куст. Арии-монологи героев напоминают стон или молитву. Слова трудно различить, скорее, набор эмоционально окрашенных звуков, за которыми стоит текст, утративший свое значение.

Разбитый автомобиль, упавшее дерево, странные движения героев, звуки и тишина, свет и темнота создают ритм произведения, который держит в напряжении, почти в трансе зрительный зал...

Арт-пространство «Квадрат»

Ул. Красной армии, 10, стр.4

31 октября, 19.00

5 ноября, 19.00

Билеты 1500 рублей.

Омский русский народный хор 12+

Зрители увидят новую масштабную театрализованную вокально-хореографическую сюиту «Здорово ночевали, казаки!», созданная прославленным коллективом к 210-летию со дня объявления Омска центром сибирского казачества. Артисты продемонстрируют искусство пения «а капелла», виртуозное владение оружием, элементы сценического боя, многочисленные трюковые элементы.

ГорДК

пр.Свободный, 48

25 октября, 19.00

Билеты 300—600 рублей.

Абаканский Дворец Молодежи

26 октября, 17.00

Билеты 500-1200 рублей.