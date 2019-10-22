«Ночь Искусств»-2019 в Красноярске: программа мероприятий

«Мистические истории Петербурга» 16+

В программе квест-перформанс, основанный на повестях Гоголя, ночные экскурсии, спиритический сеанс, мастер-класс «Угольная графика. Архитектура Петербурга», моноспектакль под живую музыку в исполнении Красноярского камерного оркестра и мафия. И все это - в паранормальном мире Гоголя и атмосфере старинного Петербурга!

Необходима предварительная запись по тел. (391)212-22-50

Художественный музей им. Сурикова

ул. Парижской коммуны, 20

3 ноября с 20.00 до 00.00.

Билеты 600 рублей.

«Искусство фотографии» 16+

Программа ночи:

В 18.00 и 20.00 состоится экскурсия и мастер-класс «История фотографии». Вы узнаете о происхождении любимого многими искусства «похищения душ», познакомитесь с устройством камеры-обскура и научитесь её использовать.

В 18.00 стартует фотоквест «Повтори, если сможешь». Сибирские журналисты, трогательно держащие друг друга под руки, купцы-миллионеры, сидящие широко расставив ноги, ямщики и бродяги – всех этих героев вам предстоит найти в музейной экспозиции, чтобы «передразнить».

В 18.00 откроются фотозоны в нарядных интерьерах, в которых можно почувствовать себя жителем губернского города XIX века!

В 19.00 начнётся творческая встреча с красноярским фотографом-художником Александром Куприяновым.

Литературный музей

ул. Ленина, 66

3 ноября, 18.00

Билеты 150 рублей.

Ночь искусств в Театре кукол 6+

Программа

19.00 - сбор гостей.

19.20 – концерт «Музыка в театре».

19.50 – подготовка эскиза по повести «Один на сцене».

19.50 – читка фрагментов пьесы Дона Нигро.

20.20 – показ эскиза «Один на сцене».

20.30 – повтор программы для новых участников.

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

3 ноября, 19.00

Билеты 50 рублей.