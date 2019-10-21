«Собираюсь зайти в церковь»: в Красноярске успешно пересадили сердце пациенту, дождавшемуся его год

И врачи, и те, кому пересадили донорские органы, говорят: это сложно - принять, что чья-то смерть стала продолжением твоей жизни. Норильчанин Анатолий Шлыков даже разговаривает со своим новым сердцем. Знает о нем совсем немного - мужское и молодое. Донорского сердца норильчанин ждал год. И это непростой путь - были и отчаяние, и неверие, что доживет, и надежда выкарабкаться.

... Здоровье у Анатолия Шлыкова стало барахлить после 40 лет, прыгало давление. Всему этому предшествовала беда: мужчина потерял любимую жену, на руках остался сын Саша. Живут они в Норильске. Сам Анатолий работал слесарем на Таймырском руднике, жена - в крупном промышленном предприятии. На работе произошло ЧП, и женщина погибла.

- Только лет через 15 после смерти жены я стал приходить в себя, - рассказывает Анатолий Шлыков.

Горе сказалось на здоровье. И ровно в 50 лет его настиг трансмуральный инфаркт, который мужчина перенес на ногах (диагноз выставили только на третьи сутки). Уже в краевой больнице, куда направили Анатолия норильские врачи, выяснилось, что у пациента постинфарктная аневризма левого желудочка, резко нарушена сократительная способность миокарда, и жизнь ему может сохранить только трансплантация донорского сердца.

Проблему с жильем помогла решить сестра Ольга. Сама она живет в Москве, но брату с племянником помогла снять квартиру в Красноярске - здесь предстояло наблюдаться в ожидании донорского сердца. И потянулись дни. Кажется бесконечные. Иногда Анатолий не верил, что выкарабкается. Но после того, как его приятелю сделали успешную пересадку (познакомились мужчины, когда вместе находились в Листе ожидания, и сдружились), приободрился. И вот - звонок из краевой: донорское сердце найдено.

- Конечно, как бы я не готовился, звонок из краевой больницы застал врасплох, - вспоминает Анатолий Владимирович. - У меня в коридоре стояла сумка с вещами - все в ней было готово, но я растерялся и бегал вокруг этой сумки, не зная, за что хвататься.

Потом была операция - к ней Анатолия готови лечащий врач, кардиолог Александр Рязанов, а оперировал блестящий кардиохирург Андрей Пустовойтов. Врачи предупредили: мол, проснешья с трубочками в груди - не дергайся. Так оно и вышло. Были трубочки, были привязанные к кровати руки.

- В кардиореанимации было тяжело...Тоскливо, полная изоляция, - вспоминает Шлыков. - Но я понимал, что это необходимо - у нас с новым сердцем было время привыкнуть друг к другу. Мне еще год надо жить в Красноярске, необходимо брать биопсии, следить, как себя чувствует сердце.

Но первым делом после выписки Анатолий Шлыков планирует заглянуть в церковь.

- Собираюсь сходить в церковь. Ему 40 дней будет, я должен его помянуть, - говорит пациент.