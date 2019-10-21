2019-10-21T04:33:28+03:00
Общество

В Красноярске синоптики пообещали заморозки и потепление на рабочей неделе

В город вернутся плюсовые температуры
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ожидается потеплениеОжидается потеплениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики пообещали в Красноярске относительно теплую рабочую неделю. Однако начнется она, по прогнозам Гидрометцентра, с заморозков. Тем не менее ближе к выходным тепло вернется в город.

По утрам ожидаются заморозки Фото: Мария ЛЕНЦ

По утрам ожидаются заморозкиФото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали метеорологи, в понедельник, 21 октября, днем столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. День будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Уже во вторник, 22 октября, начнет теплеть. Днем синоптики обещают до минус - плюс двух градусов. Ветер чуть усилится, но не существенно - до 4 метров в секунду. День также отметится переменной облачностью и отсутствием осадков. В среду, 23 октября, станет ощутимо теплее. Дневные температуры будут колебаться в пределах минус 5 - плюс6 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду.

Первый снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый снегФото: Мария ЛЕНЦ

А вот в четверг, 24 октября, дневные минусовые температуры перейдут в плюс. Воздух прогреется до 5 градусов. Ночью заморозки, без осадков, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Пятница может стать снежной. Днем - до 5 градусов тепла. Возможен дождь со снегом.

А красноярцы тем временем радуются первому снежку, который выпал на минувших выходных. Во всю делятся снимками в соцсетях. На них и дворники, разгребающие по утрам заваленные снежком детские площадки, и машины, которые заночь плотно укутало в снежную шубу, и люди, спеша на работу, оставляющие на снежке первые следы. В вам хочется снега и зимы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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