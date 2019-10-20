2019-10-20T11:49:40+03:00
Происшествия

В Красноярске в ночном пожаре погибли два маленьких ребенка и их бабушка

Возбуждено уголовное дело
Ольга КОСТИНА
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В огне пожара погибли три человека Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюВ огне пожара погибли три человека Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Свердловском районе Красноярске в ночь на 20 октября произошел страшный пожар. Во втором часу ночи полыхнул один из дачных домиков. О ЧП в дежурную часть сообщили местные жители. Во время тушения были обнаружены тела трех человек. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю, возгорание удалось ликвидировать в 4.33 утра по местному времени.

Позже стало известно, что в огне пожара погибла 56-летняя женщина и два ее внука – одному шесть лет, другому восемь. Что могло стать причиной трагедии? Минувшей ночью в краевом центре выпал снег и сильно похолодало. В дачных домиках в такую погоду сложно согреться. Приходится постоянно топить печь. Возможно, бабушка, пожалев замерзших внуков, подкинуло побольше дров. А когда все согрелись, уснула. И не уследила…

Разбираться в причинах случившегося будут следователи. Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - В настоящее время для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

«Комсомольская правда» - Красноярск выражает соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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