«Она потеряла своего ребенка»: сибирячке дали 5 лет условно за попытку выкрасть младенца из роддома

Громкое дело о нападении на роженицу и младенца в перинатальном центре Краснрярска окончилось условным сроком для женщины, которая пошла на преступление, сообщает краевая прокуратура. Напомним, произошло все случилось днем 27 ноября прошлого года. На молодую женщину, только что родившую малыша напала 30-летняя жительница Шарыпово Елена К. В момент нападения женщина как раз возвращалась с процедур в свою палату. На лестнице ее остановила Елена К. и начала задавать вопросы про ребенка: «У вас мальчик? А какие у него проблемы со здоровьем?»

- Ее интересовал именно ребенок: когда родился, какие заболевания, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск муж женщины. - А когда супруге надоели расспросы и она отвернулась, чтобы спуститься, в этот момент получила сильный удар по голове. Почувствовала, что теряет сознание, из последних сил сделала два шага вперед и буквально ввалилась в коридор своего отделения. Там ее увидела медсестра, врачи. Подбежали. Последнее, что она успела сказать, было: «Там девушка, девушка».

Нашли гападавшую быстро - помогли камеры видеонаблюдения. Позднее выяснилось, что женщина так мечтала о своем ребенке, что пошла на преступление. В суде, по данным прокуроров, она пояснила, что тоже была беременна. О счастливом событии уже сообщила всей родне. А потом произошла беда - ребенка Елена потеряла, перенесла операцию. Это оказалось страшным ударом для женщины. Тем более, что родные постоянно спрашивали, как малыш...

Суд сжалился над преступницей. Приговор жительнице Шарыпово вынесли такой: 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Он вступил в законную силу.

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