2019-10-18T14:46:58+03:00
Происшествия

«Она потеряла своего ребенка»: сибирячке дали 5 лет условно за попытку выкрасть младенца из роддома

Вступил в силу приговор по резонансному делу о нападении на роженицу и грудничка в перинатальном центре Красноярска
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Преступнице дали 5 лет условноПреступнице дали 5 лет условноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Громкое дело о нападении на роженицу и младенца в перинатальном центре Краснрярска окончилось условным сроком для женщины, которая пошла на преступление, сообщает краевая прокуратура. Напомним, произошло все случилось днем 27 ноября прошлого года. На молодую женщину, только что родившую малыша напала 30-летняя жительница Шарыпово Елена К. В момент нападения женщина как раз возвращалась с процедур в свою палату. На лестнице ее остановила Елена К. и начала задавать вопросы про ребенка: «У вас мальчик? А какие у него проблемы со здоровьем?»

- Ее интересовал именно ребенок: когда родился, какие заболевания, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск муж женщины. - А когда супруге надоели расспросы и она отвернулась, чтобы спуститься, в этот момент получила сильный удар по голове. Почувствовала, что теряет сознание, из последних сил сделала два шага вперед и буквально ввалилась в коридор своего отделения. Там ее увидела медсестра, врачи. Подбежали. Последнее, что она успела сказать, было: «Там девушка, девушка».

Нашли гападавшую быстро - помогли камеры видеонаблюдения. Позднее выяснилось, что женщина так мечтала о своем ребенке, что пошла на преступление. В суде, по данным прокуроров, она пояснила, что тоже была беременна. О счастливом событии уже сообщила всей родне. А потом произошла беда - ребенка Елена потеряла, перенесла операцию. Это оказалось страшным ударом для женщины. Тем более, что родные постоянно спрашивали, как малыш...

Суд сжалился над преступницей. Приговор жительнице Шарыпово вынесли такой: 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Он вступил в законную силу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Красноярске сносят шашлычные?

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попытка похищения новорожденного из красноярской больницы была тщательно спланирована. «Комсомолке» стали известны подробности громкой истории [эксклюзив КП]

«Комсомольской правде»-Красноярск стали известны новые уточненные подробности случившегося в Красноярской краевой детской больнице. Напомним, 27 ноября (а не 28, как сообщалось ранее) неизвестная женщина проникла в помещение больницы и напала на молодую маму с новорожденным ребенком на руках, - об этом нам рассказал собственный источник. Мама отчаянно прижимала малыша, закрывая его собой, и звала на помощь. Персонал больницы подоспел вовремя, нападавшая похитительница скрылась (подробнее).

«Ей нужен был именно мальчик!»: отец рассказал, как из больницы пытались похитить новорожденного сына

Женщина долго присматривалась к роженицам и их детям, потом ударила одну из них по голове [эксклюзив «КП»] (Подробнее)

«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре

«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Впаяли 11 лет за изнасилование, которого не было": родители бьются за свободу сына, осужденного из-за пенсионерки-алкоголички
Следователь уволился из-за поделки подписей свидетелей, потерпевшая каялась за вранье, но парень продолжает сидеть в тюрьме [эксклюзив Kp.ru]
Новости 24
Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова оставили без прав из-за пьяной езды
На крышу мэрии Красноярска планируют водить туристические экскурсии
Гендиректор и бухгалтер Канского КХП пытались скрыть от государства 131 миллион рублей
Житель Железногорска помог убийце отмыть квартиру от крови 60-летней женщины
В Красноярске задержали двух насильников, от которых девушка по вызову пыталась сбежать через окно
В Красноярске собираются ремонтировать Мичуринский мост
В пожаре в многоэтажке на Красрабе пострадал ребенок: его госпитализировали
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку