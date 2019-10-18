ФСБ приостановила работу 74 предприятий лесной отрасли: штрафы выписаны на десятки миллионов рублей

В Красноярском крае силовики подвели итоги сентябрьской спецоперации «Лес», в которой задействованы были сотрудники региональных УФСБ и МВД. И прямо скажем, поработали правоохранители на славу. Как рассказали в пресс-службе регионального главка ФСБ, всего проверка охватила 126 предприятий и физлиц лесозаготовительной отрасли края. Среди них и заготовители, и транспортировщики, и переработчики, и те, кто занимается экспортом. Преступлений масса и на десятки миллионов рублей.

- За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц, с общим наложением штрафных санкций в размере от 14 до 27,6 млн рублей, либо от 3,7 до 8,9 млн рублей, - рассказали в пресс-службе региональной ФСБ. - Приостановлена деятельность 74 предприятий.

81 предприятие и физлицо не соблюдали лесное законодательство - штрафы здесь до 6.1. миллиона рублей. Те, кто использовал на заготовках нелегальных мигрантов, тоже попались. Таких 42 предприятия (штрафы достигают 2,8 миллиона рублей). Три предприятия, использовавшие труд нелегалов, также прекратили пока свою работу. По нарушениям в области транспортировки привлекли 10 человек. У них конфисковали транспорт и товар - 100 кубометров леса. Штрафы здесь меньше, но есть - до 350 тысяч рублей. В части незаконных рубок тоже есть новости.

- В рамках работы обнаружено 2 факта незаконных рубок лесных насаждений на территории Ермаковского района, размер ущерба составил порядка 100 тысяч рублей, - рассказали в УФСБ. - Собранные материалы для принятия процессуального решения направлены в МО МВД России «Шушенский».