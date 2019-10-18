2019-10-18T09:20:18+03:00
Происшествия

ФСБ приостановила работу 74 предприятий лесной отрасли: штрафы выписаны на десятки миллионов рублей

В Красноярском крае силовики подвели итоги спецоперации «Лес»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Штрафы достигают 27,6 миллиона рублейШтрафы достигают 27,6 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае силовики подвели итоги сентябрьской спецоперации «Лес», в которой задействованы были сотрудники региональных УФСБ и МВД. И прямо скажем, поработали правоохранители на славу. Как рассказали в пресс-службе регионального главка ФСБ, всего проверка охватила 126 предприятий и физлиц лесозаготовительной отрасли края. Среди них и заготовители, и транспортировщики, и переработчики, и те, кто занимается экспортом. Преступлений масса и на десятки миллионов рублей.

- За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц, с общим наложением штрафных санкций в размере от 14 до 27,6 млн рублей, либо от 3,7 до 8,9 млн рублей, - рассказали в пресс-службе региональной ФСБ. - Приостановлена деятельность 74 предприятий.

81 предприятие и физлицо не соблюдали лесное законодательство - штрафы здесь до 6.1. миллиона рублей. Те, кто использовал на заготовках нелегальных мигрантов, тоже попались. Таких 42 предприятия (штрафы достигают 2,8 миллиона рублей). Три предприятия, использовавшие труд нелегалов, также прекратили пока свою работу. По нарушениям в области транспортировки привлекли 10 человек. У них конфисковали транспорт и товар - 100 кубометров леса. Штрафы здесь меньше, но есть - до 350 тысяч рублей. В части незаконных рубок тоже есть новости.

- В рамках работы обнаружено 2 факта незаконных рубок лесных насаждений на территории Ермаковского района, размер ущерба составил порядка 100 тысяч рублей, - рассказали в УФСБ. - Собранные материалы для принятия процессуального решения направлены в МО МВД России «Шушенский».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Впаяли 11 лет за изнасилование, которого не было": родители бьются за свободу сына, осужденного из-за пенсионерки-алкоголички
Следователь уволился из-за поделки подписей свидетелей, потерпевшая каялась за вранье, но парень продолжает сидеть в тюрьме [эксклюзив Kp.ru]
«Он заколол ее кота и похвастался другу»: В Петербурге парикмахер, которая вывезла тело соседа на маршрутке, расчленила его из-за ссоры
Перед смертью мужчина жаловался на сожителей по коммуналке и хотел обратиться в МВД. Но друг его успокоил: «Не убьют же они тебя»
«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»
Жители деревни устали ждать полицию и сами отыскали предполагаемого преступника, который терроризировал детей, после чего на массовой сходке избили его [видео, опрос]
«Душил пятиклассника, ломал челюсть женщине»: Отцам грозит 12 лет тюрьмы за самосуд над «маньяком, который с ножом нападал на детей»
Жители деревни устали ждать полицию и сами отыскали предполагаемого преступника, который терроризировал детей, после чего на массовой сходке избили его [видео]
Следственный комитет проверит двоих полицейских из Санкт-Петербурга, которые сломали челюсть москвичу
По словам мужчины, он вызвал полицию, чтобы они помогли найти грабителя, а вместо этого получил несколько ударов в челюсть от них и угрозы, что его проблемы их не волнуют
Новости 24
В Красноярске на Красрабе полыхает многоэтажка: загорелась шахта лифта
«Мы все скучаем о нем»: Пласидо Доминго прислал видеобращение гостям и участникам Фестиваля Дмитрия Хворостовского
Окей, Гугл! Руководитель команды КВН похитила деньги для отдыха детей в лагере «Океан»
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
Женщина села в Москве в поезд до Красноярска и пропала
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах
Напавших на таксиста на Матросова в Красноярске отдали под суд
Фестиваль Дмитрия Хворостовский продолжит премьера театра оперы и балета «Хворостовский. Возвращение домой»
В ночном пожаре на станции Мана в Красноярском крае сгорели 4 вагона леса
Строительные леса рухнули на автомобиль в центре Красноярска
Губернатор проверил реконструкцию рулежной дорожки в аэропорту Красноярска
Депутаты в Красноярске предложили отменить повышение платы за капремонт
В Красноярске продолжается суд над экс-министром Еленой Вавиловой
В Красноярском крае за нарушение антитабачного закона выписали штрафов на миллион рублей
Красноярцам напомнили, что наступило время прививаться от клещевого энцефалита
В Красноярском крае полицейские нашли 80-летнюю бабушку