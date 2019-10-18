На выходных в Красноярск придет похолодание со снегом

Еще в начале недели в Красноярске было тепло и солнечно, а к концу - синоптики Среднесибирского УГМС обещают существенное похолодание со снегом.

По данным метеорологов, пробрасывать снежок начнет уже в пятницу, 18 октября. Хотя в целом это относительно теплый день. Днем облачно, ожидается мокрый снег с дождем. Пятница будет ветреной. Ветер северо-западный 5 –10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров днем поднимутся до 5 градусов тепла.

В течение выходных метеорологи ожидают установления снежного покрова. В субботу, 19 октября, воздух прогреется до плюс 5 градусов, ночные температуры ожидаются на отметке в минус 5 градусов. В воскресенье, 20 октября, резко похолодает: днем метеорологи обещают всего плюс 1 градус. При этом ночь будет по-осеннему холодной - до мину 7 градусов.