Фестиваль симфонических оркестров Сибири в Красноярске 2019

Он пройдет в Красноярске впервые и это одно из самых ожидаемых событий музыкального сезона в регионе. Красноярцы смогут познакомиться с лучшими симфоническими оркестрами Сибирского федерального округа. Публику ждут выступления ведущих оркестров Омска, Кемерово и Иркутска. Эти коллективы не появлялись в столице края более 10 лет, а кто-то выступит на сцене нашей филармонии впервые.

В концертных программах прозвучат шедевры симфонической классики.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

20 октября — Омский академический симфонический оркестр. Дирижёр — Дмитрий Васильев, солист — Айлен Притчин, скрипка (Россия).

25 октября — Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. Дирижёр — Илмар Лапиньш, солист —Дмитрий Шишкин, фортепиано (Россия).

27 октября — Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса. Художественный руководитель и главный дирижёр — Тао Линь, дирижёр —Вячеслав Прасолов, солист — Сантьяго Каньон-Валенсиа, виолончель (Колумбия).

29 октября — Красноярский академический симфонический оркестр. Дирижёр — Михаил Мосенков, солист — Ань Тяньсю, фортепиано (Китай).

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

Билеты 200-600 рублей.

Дни эстонского кино

В Красноярске они проводятся с 2008 года. В этот раз впервые в Красноярск приедет Эдит Сепп, директор Института кино Эстонии, 16 октября в 18.00 она прочитает лекцию об эстонском кино. В 2012 году эстонский кинематограф отметил 100-летний юбилей. Лекция посвящена его истории: наиболее значимым именам и фильмам.

Начнутся Дни Кино показом фильма «Георг», фильм о легендарном эстонском певце Георге Отсе.

Также будет представлены красноярскому зрителю историческая мелодрама «Живые картинки», черная комедия «По грибы», анимация для взрослых, приключенческий фильм для детей и взрослых «Тайное общество Супиллинна», мультфильм «Лотте и тайна лунного камня».

Кроме того, в этот раз впервые «Енисей кино» покажет на кинопленке фильм «Маэстро» Таллинфильм, 1985г, о знаменитом эстонском музыканте и главном дирижере эстонских праздников песни Густаве Эрнесаксе.

Подробное расписание на сайте Дома кино.

Дом Кино

Пр. Мира, 88

С 16 по 20 октября

Вход свободный.

12-й сезон Гуманитарного лектория

Стартовал независимый проект ученых и преподавателей гуманитарных наук: истории, политологии, социологии, антропологии, культурологии, философии, психологии.

Цель проекта – популяризация научного гуманитарного знания, профессионально и очень интересно рассказав о самых разных вещах.

Расписание на октябрь:

17 октября – «Переселенческая политика Российской империи и обустройство переселенцев в Енисейской губернии в начале XX века». Лектор: Виталий Кичик, аспирант каф. отечественной истории КГПУ.

21 октября – «Бороться и искать, найти и не сдаваться: русские полярные экспедиции 1910-1915 годов». Лектор: Денис Хоменко, выпускник аспирантуры каф. отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

22 октября – «Что такое гипноз? Мифы и реальность». Лектор: Михаил Мосиенко, к.ф.н., старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института СФУ.

31 октября – «”Красные священники” в годы Гражданской войны». Лектор: Анна Дворецкая, к.и.н., доцент кафедры истории России Гуманитарного института СФУ.

Краевая библиотека

Ул. Маркса, 114

Начало всех лекций в 18.30

Вход свободный.

«АРТ-Красноярск» 0+

Тема выставки этого года – «Сибирская сказка»: именно ей будет подчинено почти всё пространство и многие экспонаты выставки.

Ожидается огромное количество кукол. Посетители смогут увидеть всевозможные экземпляры – от авторских до редких антикварных кукол из частных коллекций. Тему сибирской сказки поддержит юбилейный Х Фестиваль авторской куклы, который ежегодно проходит на выставке. В этом году его посвятят творчеству известной сибирской писательницы Елены Петровой, в частности ее произведениям «Енисейские сказы» и «Маняшино озеро». Также на выставке будет работать музей антикварных кукол и платьев 19-20 веков.

Тема VI открытого фестиваля лоскутного шитья «Лоскутная радуга» – «Совет да любовь». В рамках фестиваля состоится выставка-конкурс лоскутных работ от лучших мастеров, студий и клубов, работающих в технике пэчворк. На конкурс будут представлены изделия, выполненные в свадебной тематике: традиционный свадебный обряд, современная свадьба, приданое, подарки, декор, наряды.

Для посетителей пойдут мастер-классы по различным направлениям лоскутного шитья. Пройдет выставка-продажа специализированных тканей, швейных машин, аксессуаров, инструментов и приспособлений для рукоделия.

На выставке впервые «оживят» полотно знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова «Песнь радости и печали». Красноярская художница воссоздаст персонажей этой картины – мифических птиц Сирина и Алконоста. Причем в качестве «холста» выступят реальные люди, которых художница-экспериментатор раскрасит и «впишет» в полотно прямо на глазах у посетителей.

В преддверии Хэллоуина гостей выставки ожидает закрытая выставка, полная мистических существ в человеческий рост и леденящей кровь атмосферы. Анна Холиванова – художница и автор проекта под названием «Kalio Barmer» – впервые представит на выставке свои уникальные работы в стиле «дарк-сюрреализма». Это скульптуры, картины и маски, выполненные в особой авторской манере и мрачной стилистике настоящего хоррора.

На большой ярмарке мастера со всей России представят тысячи милых сердцу мелочей: миниатюры из полимерной глины, украшения из стекла в технике лэмпворк, авторские интерьерные куклы, настоящее вологодское кружево, эксклюзивную одежду, обувь и шапки ручной работы и многое-многое другое.

Также на «АРТ-Красноярск» будет работать крупнейшая за последние 4 года выставка картин Международного арт-проекта «Ангелы Мира»: посетителей ждет 140 кв. метров живописи – таких масштабов еще не видел ни один город России!

Для детей на выставке организуют большое количество мастер-классов и творческих локаций.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

24–27 октября с 10.00 до 19.00

28 октября с 10.00 до 17.00

Билеты 100 рублей, для пенсионеров – 50 рублей, детям до 7 лет – вход свободный.

Змеиный лог 14+

Орнитологическая экскурсия, на которой расскажут об оседлых видах птиц, чем они отличаются от зимующих и другие факты из жизни пернатых.

Обязательно: правильная одежда и обувь по погоде, с собой горячий чай/кофе, перекус. Дети до 18 лет только в сопровождении родителей.

Продолжительность — 3 часа. Протяженность — 5 км. Регистрация участников работает с 22 октября. Контактный телефон:227-22-57.

ММАУ «Центр путешественников»

Ул. Карла Маркса, 49

27 октября, 10.00

Участие бесплатное.

День профилактики инсульта 16+

Неврологи, реабилитологи и психологи лучших городских медучреждений расскажут горожанам, как избежать удара, а также определят индивидуальный риск заболевания.

Специалисты проведут обследование и определят, насколько у каждого пациента развит риск инсульта. Врачи расскажут, какие действия необходимо предпринимать, чтобы избежать острого нарушения кровоснабжения мозга.

Каждый посетитель получит магнит с симптомами инсульта, памятку и другие подарки. Консультационные пункты начнут работать в 10.00. Последний прием состоится в 16.00. Индивидуальный осмотр в среднем длится 10-15 минут.

Бесплатные лекции и мастер-классы:

11.00 — 11.20 — лекция д.м.н П. Г. Шнякина «Как устроен мозг и как он болеет». После лекции активным участникам подарят книгу «Хрупкий мозг. Инсульту не быть?!» с автографом автора;

11.40 — 12.00 — мастер-класс «Комплекс упражнений при шейном остеохондрозе» (что можно и что нельзя!);

12.30 — 13.00 — главный специалист по инсультам в Красноярском крае к.м.н. Н.В. Хало «Всё, что вы хотели знать об инсульте, но боялись спросить. Мифы и реальность». Формат: общение с аудиторией.

13.30 — 14.00 — мастер-класс «Принципы правильного питания для здоровья сердца и мозга». Формат: лекция и ответы на вопросы.

14.30 — 15.30 — мастер-класс «Когда тебе грустно. Как справится с депрессией и плохим настроением».

Дворец культуры имени 1 Мая

Ул. Юности, 16

27 октября, с 10.00

Вход свободный.