2019-10-17T12:59:12+03:00
Происшествия

«Полыхало так, что все трещало»: девушка с подругой и другими туристами потушили горящую сопке

Огонь мог начать «прыгать» по деревьям Торгашинского хребта в Красноярске [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Слава Кокшарова Фото: инстаграмСлава Кокшарова Фото: инстаграм
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В тот день Слава Кокшарова вместе с подругой впервые в жизни решила отправиться на Торгашинский хребет – просто погулять, полюбоваться закатом, сделать красивые селфи. Вторник, 15 октября, выдался теплым, и девушки решили, что надо хватать погоду за хвост. Поднялись к «Драконьему глазу», устроили фотосессию, подышали свежим воздухом, сняли на фото чудесный закат. Начинало уже смеркаться, и девушки отправились в обратный путь.

Туристы потушили Торгашинский хребет.Видео: Слава Кокшарова

- Где-то на середине тропы мы увидели пламя, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Слава. – То есть сначала, конечно, дым почувствовали. Дышать нечем было, примерно 40 квадратных метров горело – так полыхало, что все трещало. Пожар, получается, дошел до каменной тропинки и остановился. Но мог в любой момент начать «прыгать» на деревья, потому что ветер поднялся неслабый. Когда мы подошли, пара человек уже пытались потушить пламя, потом еще люди стали подходить – человек 10 всего было. Сначала мы не особо эффективно тушили – просто не знали, что делать, растерялись. А потом подъехал парень на кроссовом мотоцикле – он вообще молодец, показал нам всем, как тушить.

Пожар на Торгашинском.Видео: Слава Кокшарова

Народ взялся за палки и ветки и начал прихлопывать огонь. Сработало! Через каких-то полчаса огонь удалось потушить. После этого добровольная бригада «пожарных» всем составом двинула на выход. К слову, спасателей тоже вызвали, но их помощь не пригодилась. Когда девушки уже почти спустились, увидели мигалки, и что в районе хребта мечется пожарная машина в поисках дороги к месту огня. Спасателям туристы сказали, что все уже, к счастью, потушено.

- Это все тот парень на кроссовом мотоцикле. Благодаря ему потушили. Если читаешь, - ты молодец. При этом мы знаем, кажется, кто виновник пожара, - продолжает девушка. – Еще когда поднимались к «Глазу» в этом районе сидела компания молодых ребят – жарили шашлыки. Люди, не будьте такими скотами, тушите за собой костры и не оставляйте мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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