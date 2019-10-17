Денежно-кредитная политика – для стабильности и спокойствия

Банк России отвечает за ценовую стабильность, которая важна и бизнесу, и обычным людям. Как меняются цены в Красноярском крае и на что влияет ключевая ставка, мы говорим с управляющим Отделением Красноярск Сибирского ГУ Банка России Сергеем Журавлёвым.

ОБ ИНФЛЯЦИИ

- Как снижение ключевой ставки отразится на экономике региона? Бизнес что-то почувствует?

- Ключевая ставка снижалась на фоне замедления инфляции в стране, сдержанных темпов роста экономики и невысокой инвестиционной и потребительской активности. В сентябре инфляция в России замедлилась до 4%.

При помощи ключевой ставки Банк России влияет на формирование условий ведения бизнеса и получения финансовых услуг. Базовым условием является ценовая стабильность. Ведь каждому бизнесмену для планирования своей деятельности очень важно иметь представление о динамике цен в будущем. И если инфляция сильно колеблется, это создает высокую неопределенность относительно будущего и подталкивает производителей к повышению цен, чтобы себя как-то защитить.

Если все стабильно, бизнес может планировать инвестиционные проекты. Подчеркну, что низкая инфляция - еще и залог низких ставок по кредитам. В том числе это касается и предприятий, которые участвуют в проекте «Енисейская Сибирь». Этот проект достаточно долгосрочный, и для того, чтобы представить сбалансированный и объективный для реализации бизнес-план, они должны представлять, как инфляция будет влиять на их показатели, какова будет стоимость заемных средств. И учитывая тенденцию по ключевой ставке, понимая, что ресурсы не будут дорожать, они могут с большей долей уверенности участвовать в проектах.

- Когда Банк России принимает решение по ключевой ставке, учитывает ли он то, что происходит в регионах?

- Каждый субъект России, в том числе Красноярский край, имеет свою специфику, наш вклад в общее развитие экономики страны уникален. При принятии решения об уровне ключевой ставки совет директоров Банка России изучает ситуацию во всех регионах. Наш край – один из крупнейших регионов России и на протяжении многих лет устойчиво входит в первую десятку по объему валового регионального продукта, промышленного производства, объему инвестиций в основной капитал. В текущем году основные тенденции в крае такие же, как и в стране в целом. В летние месяцы инфляция в крае, как и в России, замедлялась. В августе годовая инфляция у нас снизилась до 5%, а в сентябре – уже до 4,6%. Замедление инфляции наблюдалось по всем компонентам: продукты, непродовольственные товары, услуги. На ее замедление оказало влияние удешевления плодоовощной продукции за счет более раннего поступления местного урожая на продовольственные площадки края, а также стабилизация ситуации на рынке моторного топлива. После завершения действия соглашения об ограничении цены на моторное топливо с 1 июля 2019 года его стоимость существенно не изменились.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ВАЖНА И ДЛЯ ПРОСТЫХ КРАСНОЯРЦЕВ

- Как изменение кредитной ставки влияет на жизнь простого красноярца?

- Мы с вами время от времени становимся то вкладчиками банков, то заемщиками. Изменение ключевой ставки мы ощутим на ставках и по кредитам, и по вкладам. Каждый банк самостоятельно принимает решение о размере процентных ставок, но уровень ключевой ставки (а она неслучайно так названа) имеет ключевое значение. При снижении ключевой ставки с течением времени уменьшаются ставки по кредитам и вкладам. Ставки на кредитно-депозитном рынке меняются после изменения ключевой ставки в течение 2-3 кварталов. Зачастую это зависит и от особенностей кредитных и депозитных продуктов. Еще один нюанс – ставка по договору банковского вклада не может быть изменена банком в одностороннем порядке, а значит в течение всего срока действия договора банк обязан выплачивать проценты, указанные в договоре. Если у вас вклад сейчас, предположим, под 8%, то такая ставка сохранится до окончания срока депозита, даже если ключевая ставка Банка России за это время снизится.

Несмотря на то, что ключевая ставка опустилась в этом году до 7%, банки будут предлагать ставки по кредитам несколько выше этого уровня. При этом их уровень для разных заемщиков будет отличаться. Потому что банки при выдаче кредита учитывают свои риски и ожидания, устанавливают свои условия. Поэтому планируя покупки в кредит, прежде всего целесообразно оценить свой доход и возможность погашения кредита и процентов. При этом необходимо учитывать, как текущую, так и будущую экономическую ситуацию.

КРЕДИТНОГО ПУЗЫРЯ НЕ БУДЕТ

- Понижение ключевой ставки делает кредиты доступнее. Не приведет ли это к образованию кредитного пузыря?

- В настоящее время в крае потребительское кредитование не ускоряется, кредиты не оказывают заметного влияния на розничный товарооборот. Банки сохраняют консервативный подход к выдаче кредитов. В то же время Банк России при необходимости использует дополнительные меры регулирования. Так, с 1 октября при принятии решения по предоставлению клиентам кредитов банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если он завышен, кредиту присваивается более высокий коэффициент риска, и банки резервируют больше капитала под такие кредиты. Данные меры Банка России действуют превентивно, стимулируя банки более ответственно подходить к кредитованию.

- А почему бы не установить такую ключевую ставку, чтобы цены вообще не росли или даже наоборот – все дешевело?

- Цель Банка России – ценовая стабильность. Можно пофантазировать, действительно ли наступит потребительский рай, если цены будут снижаться? Опыт других стран показывает, что устойчивое снижение уровня цен, или дефляция, – не меньшее зло, чем высокая инфляция. Представьте, что у вас собственный бизнес – вы делаете мебель на заказ. Но если в стране наблюдается дефляция, то покупатели будут ждать дальнейшего снижения цен на вашу мебель и откладывать покупку. В результате вам нечем будет заплатить сотрудникам, возникнут трудности с закупкой сырья, а в итоге, возможно, бизнес придется закрыть. Дефляция приводит к снижению спроса, люди начинают меньше зарабатывать и меньше приобретать, соответственно уменьшаются объемы производства. А это риск потерять работу и доход.

То есть постоянное снижение цен несет в себе не меньшую угрозу для экономического развития, чем быстрый рост цен. Только при низкой предсказуемой инфляции возможно сохранение покупательной способности денег, в частности, – зарплат и пенсий. А также это условие для длительного планирования бизнеса и семейного бюджета. Поэтому еще раз подчеркну, что цель Банка России – удерживать стабильно низкую инфляцию, чтобы цены не росли и не падали резко и непредсказуемо. Это выгодно всем.

УРОКИ ИСТОРИИ

- Расскажите о пиковых – максимальных и минимальных уровнях инфляции в истории российской экономики.

- В нашей стране максимальная инфляция была зафиксирована в 1992 году – 2509%, то есть цены за год выросли в 25 раз. Сейчас в это даже трудно поверить! Это явилось следствием либерализации цен при переходе к рыночной экономике. В последующий год уровень инфляции снизился до 840% в год и только к 1996 году показатель инфляции вышел на двузначные цифры. В этот период уровень заработной платы измерялся шестью нолями, а цены на автомобили или импортную бытовую технику могли измеряться несколькими десятками миллионов рублей. Вы, наверное, уже этого даже не помните.

Усвоив уроки прошлого, Россия и многие другие страны мира к настоящему времени научились справляться с инфляцией. Начиная с конца 2000-х годов инфляция в России носит умеренный характер за исключением периода 2014-2015 годов, когда наблюдался ее заметный рост под влиянием ухудшения внешних и внутренних условий. В результате перехода Банка России к режиму таргетирования инфляции в 2015 году, уже в 2016 году инфляция замедлилась до 5,4%, а в 2017 году равнялась 2,5% - это минимальный уровень в истории. По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%. В августе этого года инфляция в стране также находилась на уровне 4,3%, в сентябре – снизилась до 4%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая общероссийская инфляция останется вблизи 4%.

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КСТАТИ

В сентябре 2019 в Красноярском крае годовая инфляция снизилась до 4,6% с 5% в августе. Этот показатель близок к уровню инфляции в Сибирском округе (4,5%), но несколько выше общероссийского (4,0%).

ЦИФРЫ

6% предприятий в крае намерены повысить цены*.

90% предприятий не планируют менять цены*.

*Опрос предприятий, проведенный Банком России в августе.

Оборот розничной торговли в крае увеличился на 2,7%**.

Промышленное производство в крае увеличилось на 1,1%**.

**По данным Росстата за 8 месяцев 2019 года